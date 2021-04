Minoristas: “Si cerramos que cierren todos, tiene que ser equitativo”

“No se está en contra, sino que lo primero que se quiere hacer es tratar de frenarlo porque no se sabe cuándo puede salir y no tuvimos tiempo en sentarnos a dialogar, de que se nos explique bien qué es lo que se quiere hacer”, manifestó José Suarez, uno de los referentes del rubro de minoristas de Olavarría sobre el proyecto de ordenanza que pretende imponer el horario corrido.

Fue en base a esta situación que la Comisión de Comercio Minorista de la Cámara Empresaria de Olavarría publicó una carta abierta dirigida al Concejo Deliberante en la que los referentes del rubro manifestaron ésta disconformidad y su decisión de “ser consultados” para tratar aspectos claves del mismo.

“La postura del rubro seria ¨no hay problema si se hace, pero que sea ley¨, o sea: que no puedan abrir las cadenas, que no puedan abrir los supermercados chinos, que no puedan abrir los hipermercados, que sea para todos, porque si solamente sacan a una parte del rubro termina siendo muy poco equitativo”, señaló Suarez al respecto., quien agregó que el verdadero “reclamo” del sector es el de no haber sido convocados para agregar su palabra y su visión a la hora de elaborar el proyecto de ordenanza: “no formamos parte de la composición de la ordenanza que se quiere tratar y queremos que se no incluya”.

“La idea es frenar un poco, expresar que no se está en contra sino en desconocimiento de causa, y poner en claro que estaría bueno que la gente que presenta la ordenanza convoque una reunión con los comerciantes y que se vea cuáles son las necesidades que se tiene”, apuntó Suarez, quien agregó que “tomar este tipo de decisiones ahora, con la crisis que estamos viviendo, puede ser algo muy apresurado y completamente desacertado. Es un momento muy complicado para este tipo de medidas”.

Algunos de los puntos en que los referentes de la Comisión de Comercio Minorista se mostraron en desacuerdo tienen que ver con el hecho de que la medida no tendría en cuenta las “diferencias estacionales, ni dinámicas barriales, ni sectoriales, ni estratégicas”, como también la cuestión de que la misma estaría “fomentando la venta ilegal” de productos, ya que “al no tener los comercios abiertos la gente recurre al que le vende cuando lo necesita”.

“No estamos en contra del horario corrido, estamos en contra de la imposición a todos los sectores sin contemplar las dinámicas de los diferentes barrios, las necesidades de cada sector y por sobre todas las cosas la libertad de ejercer el comercio tal y como está contemplado en la Constitución Nacional”, se agrega en la misiva.

Con respecto a otro de los puntos importantes del proyecto, que hace referencia a que dichos locales no abran los días domingo, Suarez señaló que, por más que es una cuestión que a muchos trabajadores del rubro les interesa tratar, no cree que sea “el momento indicado” para hacerlo.

“En Olavarría debe haber no menos de 3.000, 3.500 comercios habilitados de nuestro rubro, desde casas de comidas, almacenes, pollerías y autoservicios hasta carnicerías, panaderías, pescaderías y kioscos, y de esos 3.500 habilitados son pocos los que tienen un vehículo 0 kilómetro o los que lograron comprar su casa, y son personas que se pasaron todos los domingos de su vida trabajando, por eso estaría bueno rever ese tema de los fines de semana, pero no sé si justamente este es el momento”, recalcó el referente de los minoristas.

“Desde el punto de vista familiar, nosotros somos los primeros a los que nos gustaría tener la posibilidad de no trabajar los domingos y sábados a la tarde. La realidad es que hay almaceneros que hace 40 años que están en el rubro y no tuvieron un domingo para prender el fuego tranquilos en su casa y poder comer un asado en familia. Este, el de los minoristas, es un rubro que necesita si o si del día a día para sobrevivir, entonces estaría bueno poder implementar lo de los fines de semanas, pero no acosta de terminar de fundir el rubro, porque es un rubro diezmado, no hay sostén”, concluyó Suarez.