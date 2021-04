Horario corrido: comerciantes disconformes con proyecto de ordenanza

En un contexto signado por restricciones y limites horarios producto por el recrudecimiento de la pandemia, la Comisión de Comercio Minorista de la Cámara Empresaria de Olavarría publicó una carta abierta dirigida al Concejo Deliberante donde los miembros del rubro expresan su disconformidad con el proyecto de ordenanza que busca, entre otras cosas, implementar el horario corrido en los diferentes comercios de la ciudad.

“Las distintas Asociaciones, y empresarios, que integramos la Comisión de Comercio Minorista de la Cámara Empresaria de Olavarría molestamos su atención ante la preocupación que nos genera el proyecto de ordenanza impulsado por el Frente de Todos referente al establecimiento de un horario corrido para comercios y servicios en Olavarría”, se lee en la misiva, dirigida “al presidente del HCD, Bruno Cenizo”.

En el escrito, los referentes del rubro de comerciantes minorías de la Cámara Empresaria detallan punto por punto las razones por las que rechazan -por lo menos en un primer término- el proyecto de ordenanza que se piensa tratar en el Concejo.

“Estamos ante una de las peores crisis económicas de los últimos tiempos, soportando una carga impositiva desmedida, imposibilidad de despido, doble indemnización, tasa inflacionaria altísima, venimos de años de baja de consumo, empresas endeudadas por causa de la pandemia, etc. y en lugar de alentar el consumo buscan generar restricciones que operen de manera permanente sin tener en cuenta diferencias estacionales, ni dinámicas barriales, ni sectoriales, ni estratégicas”, detallan en el documento.

Aparte de eso, Desde la institución expresaron que el proyecto afirma “buscar implementar un horario que favorezca a PyMES locales, consumidores y trabajadores” pero que “lo hacen sin consultar a las PyMES y sus necesidades. Presentaron el proyecto sin avisar, ni entrevistarse con las Entidades Empresarias representativas”.

“Por lo que vivimos el año pasado es falaz suponer que el consumidor se adecúa a los topes horarios, por el contrario: se fomenta la venta ilegal, ya que al no tener los comercios abiertos la gente recurre al que le vende cuando lo necesita. De hecho, se vio un incremento sostenido de competencia ilegal cuando las restricciones estaban vigentes. Es contra esto que se debería legislar, puesto que genera fuertes pérdidas en las recaudaciones impositivas -con su consabidos efectos en la educación, salud, seguridad, etcétera”, se agrega en el documento.

Aparte de la dimensión estrictamente económica, el texto también hace referencia a ciertas cuestiones relacionadas con el día a día de los trabajadores del rubro, y afirma que el proyecto “no contempla que esos trabajadores ya no podrán ir a almorzar con sus familias, ni llevar los chicos a la escuela, ni asistir a actos escolares, ni ir al médico por superposición horaria, ni pedir la instalación de servicios en sus domicilios, ni comprar en otros comercios, entre muchos otros perjuicios. Tampoco se contempla a los obreros o profesionales de otros rubros (fábricas, construcción, salud, etc.), que cuando terminan su jornada no encontrarán nada abierto para satisfacer sus necesidades”. De igual manera aseguran que "tampoco se contempla que el horario bancario y administrativo”, que “coincide con el horario comercial, y aquellos que no tienen empleados no podrían nunca salir a realizar ningún trámite”.

“Tampoco se advierte a los empleadores que el empleado que trabaja en horario corrido debe disponer de 45 minutos de almuerzo- o sea ya no trabaja 8 horas- con un lugar cómodo dentro del local que cuente con microondas y heladera y/o comprar la vianda diaria para sus empleados”, se agrega en la misiva.

“La iniciativa supone defender a los empleados de comercio pero es un acto de demagogia, con más mirada electoralista que datos fehacientes, puesto que su implementación generaría el cierre de múltiples comercios por la baja rentabilidad y la consabida desaparición de fuentes laborales. Las cajas de vastos sectores comerciales y de servicios pueden dar cuenta de esto con la experiencia del año anterior”, sentencia el documento.

“No estamos en contra del horario corrido, estamos en contra de la imposición a todos los sectores sin contemplar las dinámicas de los diferentes barrios, las necesidades de cada sector y por sobre todas las cosas la libertad de ejercer el comercio tal y como está contemplado en la Constitución Nacional”, concluye la carta.