Galardo: “Vamos a la burbuja mejor desde el aspecto físico y mejor como equipo”

Ignacio Galardo es una de las fichas mayores del Club Estudiantes y tras finalizar con el Media Day, dialogó con Infoeme.

“Hicimos un balance positivo de la primera burbuja, nos quedamos con una gran imagen del último partido ante Quilmes”, recordó el olavarriense que además agregó: “Siendo uno de los equipos que llegó con menos preparación, hicimos un gran trabajo”.

El jugador finalizó el análisis de su paso por Carmen de Patagones y Viedma sosteniendo que “algunos partidos se nos escaparon por no estar 100% en lo físico”.

“A esta burbuja vamos muy bien preparados”

Pensando en lo que viene, “Nacho” afirmó que el objetivo es tratar de “estar siempre al mejor nivel, porque vamos mejor desde el aspecto físico y mejor como equipo, ya que nos vamos terminando de conocer”.

“Miramos muchos videos para tratar de recordar lo que hicimos bien y llevarlas a cabo en los próximos partidos”, dijo Galardo.

Por otro lado, el pivot no obvió la reciente incorporación de Nicolás Lorenzo: “Que se haya sumado Nico es muy importante, éramos un plantel que necesitaba alguna otra ficha y nos viene muy bien”.

Consultado sobre la burbuja que se realizará en Olavarría en el venidero mes de abril, “Nacho” aseveró que “es lindo jugar de local” pero destacó: “Ojalá sea con público porque para un jugador es lo mejor que hay”.

“Hemos mirando un poco de todo, hay equipos que están muy bien preparadosy equipos que no arrancaron de la mejor manera, pero es una categoría donde no hay equipos invencibles, ni otro que vaya a perder todos los partidos”, sentenció Galardo sobre los equipos que tendrán que enfrentar en el Maxigimnasio y que aún no se han cruzado.