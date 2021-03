Grupo de kayakistas limpiaron parte del arroyo, en el Parque Sur

Bajo el lema "Remada Verde" y "Cuidemos el Planeta", un grupo de Kayakistas que componen a Kayak Fishing Olavarría limpiaron la zona del arroyo que atraviesa el Parque Sur. La jornada fue encaminada durante la tarde de este domingo y se logro llenar de residuos, 16 bolsas de consorcio. El grupo manifestó su enojó y tristeza por la falta de concientización del cuidado del medio ambiente.

"La sociedad es mugrienta, y el municipio no nos acompaña, es volver a comenzar otra vez de cero" Marcelo Cortés

En cercanía con Infoeme, Marcelo Cortes integrante de la agrupación, manifestó que participaron 7 kayaks de la limpieza, y que terminaron la limpieza a las 18 30hs, además expuso que "Hoy siento una mezcla de bronca y decepción. Este hermoso grupo explotó y hoy somos lo que somos, por que a todos nos encanta disfrutar de nuestra naturaleza y el arroyo, esta paz que se siente. Si no hubiéramos comenzado a cuidar esto que tanto nos apasiona, no nos hubiéramos conocido. Esto es como don quijote de la mancha que lucha contra los molinos de viento. La sociedad es mugrienta, y el municipio no nos acompaña, es volver a comenzar otra vez de cero. Voy a seguir disfrutando y cuidando nuestro medioambiente, así lo tenga q seguir haciendo solo" opino Cortés, y además agrego que invita a cualquiera que deseé sumarse al equipo.

Finalmente Cortés, explico que aun queda por recolectar residuos en la zona de Avellaneda hasta Avenida Sarmiento, la cuál sostuvo que se encuentra "bastante sucia". La próxima jornada de limpieza del arroyo será en 15 días.