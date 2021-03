"Pedazo de lora, te voy a cagar a puñaladas"

La joven de 19 años acusada de un femicidio vinculado tras asesinar de una puñalada a la pareja de su exnovia, se negó a declarar y continuará detenida, informaron fuentes judiciales.

Se trata de Melanie Díaz (19), quien se negó a declarar ante la fiscal Ana Laura Brizuela, por lo que quedó detenida. "Pedazo de lora, voy a ir y te voy a cagar a puñaladas. No me busques porque no me importa nada. Cacho de salame tenés en tu casa. Te voy a matar, te juro", le escribió Díaz a Ayelén, su ex novia, tras descubrir la relación que la joven mantenía con Emiliano Benítez (22).

Díaz está acusada del delito de “homicidio agravado por su intención de causar sufrimiento en una persona con la cual tuvo una relación de pareja” previsto en el artículo 80, inciso 12 del Código Penal, conocido como "femicidio vinculado".

El hecho ocurrió a la madrugada en la localidad bonaerense de Campana. Fuentes policiales y judiciales informaron que tras un llamado al 911, los efectivos concurrieron añ domicilio y, al ingresar, hallaron el cadáver del joven, el cual presentaba una herida de arma blanca a la altura del tórax.

Según el relato de testigos y vecinos, minutos antes, la víctima había sido atacada por Díaz, una joven de 19 años que había mantenido una relación de pareja con la actual novia de Benítez, llamada Ayelén, y que ya había amenazado varias veces con matarlos a ambos si los encontraba juntos.

Según determinaron los investigadores, Díaz había sido novia de Ayelén y en los meses finales de esa relación, y especialmente luego de la ruptura, hubo varias situaciones de violencia.

"La imputada tenía varias denuncias por amenazas y agresiones que había recibido Ayelén. Ahora se enteró que estaba con Emiliano y le empezó a mandar mensajes con amenazas diciéndole que la iba a matar a ella y a él", precisó una fuente encargada de la pesquisa.

Díaz escapó y tras el crimen volvió a escribirle a su ex novia. "Perdón, no sé qué hice. Estaba ciega, no quería llegar a esto. Pero ahora sí, nada más para hacer”, le dijo a través de un mensaje.