UDOCBA exige la suspensión de las clases

El secretario gremial de la de Unión de Docentes de Buenos Aires (UDOCBA), Miguel Díaz, pidió la suspensión de las clases en la provincia de Buenos Aires durante esta semana debido al aumento de casos de coronavirus. En declaraciones a La Mecha por Radio Provincia dijo que “el reclamo es en esta semana corta y luego retomar viendo cómo se sucede en Europa. Hemos presentado a la Provincia al respecto y todavía no lo contestaron”.

"La solución es una Tablet por alumno y por docente" Miguel Diaz

El secretario gremial de la de Unión de Docentes de Buenos Aires explicó que “los chicos tienen clases cada 21 días, ellos van variando. No se puede hablar de un proyecto pedagógico, este sistema no es el ideal”. En este sentido enfatizó que “la solución es una tablet por alumno y por docente. El Estado debe asegurar la conectividad, los docentes no pueden hacer magia. Las aulas no están preparadas para la ventilación recomendada. Hay que empezar a pensar en una escuela distinta, en otra infraestructura”.