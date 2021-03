Indignación por el mal estado de los ingresos al cementerio

Mediante la línea de WhatsApp, vecinos de nuestra ciudad, mostraron su indignación por el mal estado en que se encuentran los accesos al cementerio luego de las fuertes lluvias caídas durante las últimas horas.

“A toda la gente que tenga que concurrir a despedir un ser querido que lleve zancos de lo contrario no va a poder ingresar”, manifestó este vecino quien además remarcó que un momento tan sensible no puede ser descuidado de esa manera.

En este contexto responsabilizo por la situación al Municipio y a las autoridades del cementerio y afirmó que “de cobrar la cuota de mantenimiento no se olvidan, ¿hasta cuando tenemos que soportar este maltrato?”.