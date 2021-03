A partir del 2012 se celebra cada 21 de marzo el Día Mundial del Síndrome de Down, luego que la ONU así lo estableciera con el objetivo de generar conciencia pública y recordar la dignidad de todas las personas, y sus valiosas contribuciones al bienestar y la diversidad de las comunidades.

En diciembre de 2011 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) eligió conmemorar este día cada 21 del 3º mes en relación con la trisomía 21, que es la condición genética de las personas con este síndrome, que existe en todo el mundo y habitualmente tiene efectos variables en los estilos de aprendizaje, las características físicas o la salud.

A causa del contexto de la pandemia de coronavirus, en el Día Mundial del Síndrome de Down de este año, la ONU fomenta que las comunidades optimicen las conexiones para que todas las personas con síndrome de Down puedan conectarse y participar en igualdad de condiciones con los demás.

La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), que prefiere hablar del "Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down", publicó en su cuenta de Twitter un video en relación a esta fecha con un mensaje del periodista Martín Papa, quien dijo que "las personas con síndrome de Down no son niños por siempre, somos personas como los demás". Desde la Asociación difunden este mensaje para generar conciencia junto con recomendaciones para comunicación.

El municipio difundió un mensaje en apoyo a este día, que tiene "el objetivo de este día es afirmar, garantizar y promover la plena realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, el acceso adecuado a la atención de la salud, el derecho a la privacidad en los datos, derecho a recibir programas de salud sexual y reproductiva, a decidir sobre sus cuerpos con autonomía, a la enseñanza inclusiva de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad para alcanzar los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente a través de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad".