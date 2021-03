"Baldes de mierda": Florencia Peña se quebró al aire

Florencia Peña protagonizó una producción de fotos para la revista Gente que la muestra en la tapa con su rostro escrito con los nombres de todas las mujeres víctimas de femicidios en lo que va de 2021.

La publicación, titulada “Ni una más”, estuvo acompañada de una serie de imágenes en las que la actriz y conductora aparece realizando una performance artística en la que intenta visibilizar

La campaña generó polémica en las redes sociales, con opiniones a favor y en contra. Florencia Peña explicó en "La Negra Pop", el programa de Radio Pop conducido por Elizabeth Vernaci, los motivos que la llevaron a participar de esta producción y se quebró.

"Feministas grosas a las que yo sigo en las redes me trataron de una manera espantosa por mensaje privado. Yo tengo un absoluto respeto por ese movimiento y el punto no es si está bien o mal. El debate es si alguien de mis características puede levantar o no esta bandera", dijo la conductora.

"Una figura como la mía interpela mucho al feminismo, lo bueno y lo malo. Hay una idea estereotipada de cómo debe ser una mujer feminista y no es lo que yo soy. Recibí muchos mensajes de mi cuerpo hegemónico (...) Yo sentí que el problema es conmigo, que yo no represento eso, que yo me tengo que correr de ahí", señaló la actriz.

Además dijo: "Estamos viviendo un momento de deconstrucción de la sociedad y es interesante llevar un mensaje a través de una manifestación artística para que mucha gente visibilice la violencia de género. Hay quienes a esto también lo critican... Está bueno contarles básicamente que cada uno desde su lugar hace lo que quiere y lo que puede”. Enseguida se refirió a las mujeres que se manifestaron en contra de esta producción: “Chicas, estamos en la misma lucha, estamos hablando de la deconstrucción de todas nosotras”.

"Jamás me van a escuchar decir que soy la reina número uno del feminista, soy absolutamente respetuosa de todas las luchas y de este movimiento hetereogenio que nos tiene a todas tratando de hacer lo que podemos, para que este país entienda que si no cambiamos las leyes las mujeres vamos a seguir muriendo", aseguró Peña.

Con la voz quebrada, la actriz agregó: "Esa producción la hice con mis herramientas de actriz, con el corazón, para tratar de ver si a alguien le sirve y no me imaginé nunca los baldes de mierda que iba a recibir, de gente que ni si quiera me conoce".

"No pensé que iba a venir tanto trompazo. Qué hice de malo para que me manden hacer una autocrítica. Que porque yo no lo viví no puedo hacerlo?. Chicas no es por ahí", manifestó .

"Yo a esta altura de mi carrera no necesito hacer una tapa de Gente para colgarme. Esta es tapa es la que más me representa como mujer", aseguró la conductora.