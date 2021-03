Dejaron de funcionar WhatsApp, Instagram y Facebook

Usuarios de diferentes partes del mundo reportaron en Twitter, fallas en el funcionamiento de las plataformas de mensajería de WhatsApp, Instagram y Facebook.

En este contexto se registró un incremento en las búsquedas en la web en relación a las tres aplicaciones, según aporto Google Trends.

Las tres plataformas reportaron problemas de conectividad de diferente índole. En base a Facebook, los usuarios no pueden acceder al sitio o iniciar sesión, mientras que Instagram no permite actualizar el feed de noticias y en WhatsApp no se pueden enviar ni recibir mensajes.