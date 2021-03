Azul: tiene 6 años, padece cáncer y su familia pide ayuda

Por Luciana Pedernera

lpedernera@infoeme.com.ar

Agustina Alarcón tiene 6 años y es de la vecina localidad de Azul. Hace 15 días le diagnosticaron leucemia, motivo por el cual la trasladaron desde el Hospital Materno Infantil Argentina Diego hacia el Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata, donde deberá permanecer, al menos, los próximos seis meses. En este contexto sus papas piden ayuda a la comunidad para poder transitar económicamente este momento lejos de casa y sin trabajo.

Agustina vivía en Azul con su mamá María Emilia, su papá Agustín y su hermano Santino, su papá dialogó con Infoeme y expresó que la niña comenzó con los primeros síntomas de fiebre muy alta y ampollas en la garganta en enero, aunque en ese momento los médicos indicaron que era un cuadro viral.

La pequeña se sentía muy mal pero con el correr de los días mejoraba, así paso enero y febrero, hasta que en marzo sus padres no dejaron avanzar los síntomas y la llevaron nuevamente al Hospital de niños de Azul donde se reiteraron los estudios. Debido a los resultados arrojados, desde el centro de salud decidieron el traslado de la pequeña al Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata.

Agustina arribó al centro de atención y le reiteraron todos los estudios médicos que confirmaron que padece leucemia intermedia. Allí se determinó en primera instancia un tratamiento de corticoides que terminará este jueves y luego continuarán las quimioterapias. Muy de cerca la acompañan su papa, mamá y hermano, quienes decidieron viajar y radicarse en la ciudad en un departamento prestado.

Agustín detalló que el tratamiento de su hija se estima que “durará dos años y la primera etapa es de seis meses que son fundamentales y los médicos nos pidieron que estemos acá por cualquier reacción”. La pequeña actualmente mejoró su estado de ánimo y está contenta porque en los próximos días podrá salir del hospital para descansar y volver por quimioterapias.

La familia que se encuentra alojada en La Plata, además de apelar a la solidaridad por cualquier ayuda económica que puedan brindar expresó que “a quien quiera rezar por Agustina es una gran ayuda nosotros somos muy creyentes y esto es de gran ayuda para nosotros”.

Agustín Alarcón, el padre de la niña se desempeñaba como cadete y realizaba mandados en Azul, pero debido al estado de salud de su hija decidió acompañar a su familia para estar en el proceso de tratamiento y reconoció que frente a la desesperación “en un momento pensé traerme la moto y meterme en una pizzería y mi viejo me dijo que no, que me iban a dar una mano para que yo pueda estar con la nena todo el tiempo que sea necesario”.

La comunidad de la vecina localidad empezó a realizar rifas, shows, mientras aportan donaciones al CBU 0140310503632852185270 perteneciente al hombre, “gracias a eso podemos estar pendientes de Agustina ya que los médicos nos pidieron que este bien anímicamente que pueda estar el papa y la mama y que no falte ninguno”, manifestó. Además, quien quiera comunicarse con Agustín también puede hacerlo al teléfono 2281461013.