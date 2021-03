SalvenLaPatagonia: el relato de una olavarriense en los incendios de El Bolsón

Por Luciana Pedernera

Yanela Escalada hace más de un año junto a su pareja eligió como lugar de vida la tranquilidad y la naturaleza de El Bolsón, ciudad que los recibió y les brindó un hogar. Esta localidad está atravesada por la Comarca Andina, allí por estos días la tristeza abunda, miles de hectáreas están siendo arrasadas por el fuego.

#SalvenLaPatagonia es el hashtag que acompaña las fotos que conmocionan a millones de argentinos. Mientras el sol caía cubierto de una nube de humo intensa que lo dejó anaranjado, Yanela habló con Infoeme y contó en primera persona como viven el ecocidio que tiene hasta el momento 12 desaparecidos y, para los pobladores, responsables concretos.

Sobre los desaparecidos se esperan que estén bien, dentro de las condiciones que arrojó la situación. Sus familias “anhelan que se hayan quedado sin señal o no tengan batería porque, en esa zona en este momento no hay luz, no hay gas y tampoco hay agua”, afirmó la joven.

Para quienes desconocen la región, la Comarca Andina comprende a diferentes pueblos que se encuentran entre Rio Negro y Chubut, “nosotros estamos en Rio Negro pero hacemos algunas cuadras y estamos en Chubut, son pueblitos que dependen unos de otros”, explicó Yanela.

“Durante todo este verano el clima ha sido muy seco no llovió casi nada, hubo temperaturas muy altas, una semana llegó a los 40ºC”, relató la Escalada, mientras señaló los pobladores explicaron que hacía más de 60 años que esto no ocurría, “es por eso también que estaba todo demasiado seco, no favoreció para nada con los incendios”, describió.

Los incendios comenzaron cerca del 17 de enero en Cuesta del Ternero y en La Rinconada Nahuel Pan donde vive una comunidad Mapuche, allí se quemaron alrededor de 8 mil hectáreas, contó Yanela que “estas comunidades corrieron riesgo de perder sus casas pero gracias a la ayuda de los brigadistas no ocurrió. La gran pérdida fueron las reservas naturales que había y también los animales”.

“Esta semana, como todos saben, hubo un incendio que se dividió en seis focos en distintos lugares, todos a la misma hora”, detalló. Estos comprendieron la Cholila, Maitén, Lago Puelo y Golondrinas, “hay mucha distancia entre uno y otro como para que haya sido ocasional. El rumor que corre por acá es que es el gobierno de Chubut junto con otras empresas que quieren entrar la megaminería”, aseguró Yanela.

El pueblo de Chubut se resiste a la entrada de la megaminería por lo que en este contexto tomaron que, en consecuencia, el gobierno está quemando todo “para que se pierdan las reservas naturales que hay. El tema de la megaminería es que si bien ellos prometen muchas fuentes de trabajo, se contamina el agua, se pierde el paisaje y la naturaleza”, profundizó.

Según relató la entrevistada a Infoeme, Golondrinas y El Hoyo son los lugares más afectados por el incendio “hay alrededor de 200 viviendas que se quemaron completamente, otras tienen destrucción parcial, mucha de un momento a otro tuvo que autoevacuarse porque vio que tenía el fuego ahí nomás”.

La olavarriense detalló que en la zona es muy común la falta de agua, por lo que “en Golondrinas, ni siquiera podían mojar un poco como para frenar el fuego. Muchos se refugiaban en casas de sus vecinos que estaban alejadas y después volvían para ver si sus casas se habían incendiado. La mayoría de la gente se quedó con lo puesto”.

Por estos días todos en la región hacen eco de las colectas, esta chica manifestó que “la gente paso de tener un hogar a quedar sin absolutamente nada”. Además expuso que en la zona son habituales las tomas de tierra, estas aumentaron el miedo de los propietarios que se exponen a dormir cubiertos por nylon en medio de las cenizas y los restos que dejo el fuego de su propiedad.

La noche del incendio llovió por la madrugada, aunque todavía no se terminó de apagar por completo “gracias a la lluvia el fuego no llegó a El Bolsón, porque la tarde fue muy ventosa e hizo que creciera el fuego y que avanzara tan rápido, se veían columnas de llamas inmensas por los pinos”, en este contexto agregó que “el pino tiene las piñas que saltan y van prendiendo en otros lugares”.

Mientras asisten a la comunidad y a la fauna alcanzada por las llamas, los pobladores esperan que “que vuelva a llover y siga bajando la temperatura, asi puedan contener y finalmente apagar el fuego. Después se hace lo que es la guardia de cenizas porque puede de que estos puntos que están calientes se vuelven a encender”.