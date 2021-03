Incendios en Tandil: “no está controlado”

De acuerdo a lo informado por vecinos a diario El Eco el humo de los incendios comenzó a percibirse hace al menos tres días en la zona de las sierras cercanas a la cantera Los Naranjos.

Durante la noche del jueves bomberos de Tandil comenzaron a trabajar en el lugar y advirtieron que por el momento que el fuego “no está controlado” y que hay varios focos actualmente. Por el momento se encuentran 12 personas realizando tareas en el lugar correspondientes a dos dotaciones de Tandil, del centro, de Villa Italia y de María Ignacia (Vela).

No se descarta la ayuda de personal de bomberos de Barker, debido a que el trabajo está siendo desgastante porque el lugar es inaccesible para los vehículos que quedaron a unos 500 metros del lugar, por lo que deben caminar ese tramo para buscar el agua manualmente, informó El Eco.

Aun no se ha especificado la totalidad del área afectada, ni se han relevado los daños provocados. A su vez realizarán la tarea de investigar qué causó el origen del incendio, pero anticiparon que los focos son varios y están a una distancia aproximada de 500 metros cada uno.

“Descarto totalmente que la causa sea natural, pero si fue intencional o no, no sé”, señaló el Comisario Ramón García, Jefe del Cuartel Central. En este contexto manifestó que esperan que el clima acompañe y los vientos no cambien de dirección, para que se efectiva la tarea realizada hasta el momento ya que los focos han resurgido tras la rotación. “La prioridad es que no avance sobre las casas“, afirmó.