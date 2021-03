Vuelven las actividades… vuelve la agenda del “finde”

Vuelven los fines de semana cargados de actividades y variadas propuestas.

El sábado dará comienzo con los partidos de Divisiones Formativas organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría. Los primeros en salir a la cancha serán los futbolistas de El Fortín y Estudiantes que jugarán desde las 10:00 en las dos canchas y también Luján vs Hinojo en el Enrique De la Quintana; después jugarán desde las 11:00, Embajadores vs Sierra Chica y en horario vespertino se enfrentarán Ferro y Racing en el Domingo Colasurdo y Loma Negra y San Martín.

La jornada sabatina también marcará el inicio de las competencias de FOLA -también habrá partidos el domingo- con dos partidos en la cancha de El Danubio desde las 13:00 y jugarán la segunda fecha del Torneo Apertura tanto Colonias y Cerros como Veteranos pasadas las 14:00 en diferentes escenarios.

Por otro lado y en el deporte de los cestos, se jugará otra fecha del Torneo de Verano U17 con partidos en diferentes momentos del sábado. A las 13:30 iniciarán la fecha Estudiantes Blanco vs San Martín Negro, luego jugarán Racing vs Ferro y desde las 16:30 San Martín Amarillo vs Estudiantes Negro se enfrentarán en Sierras Bayas.

Además, dará comienzo la Liga Junior con la presentación de Racing ante Centro Basko desde las 18:00 en el Parque Olavarría.

El tenis tendrá el sábado el comienzo de dos certámenes en los courts de El Fortín y Estudiantes y los “Fortineros” además definirán el “Fortinranking” desde las 18:30. Por otro lado, en las canchas de Racing Club continuará con la disputa la SúperT.

En el Minigimnasio del Parque Guerrero habrá actividad para el vóley masculino con un triangular con equipos locales desde las 10:00. Los locales, Mariano Moreno y Pueblo Nuevo jugarán para mostrar lo trabajado desde el regreso de la actividad.

También habrá mucho para elegir en la jornada dominical que dará comienzo con un triangular amistoso en el diamante del Club Estudiantes con la participación de las locales, las Koalas y las Chiguaguas.

El fútbol femenino iniciará su Torneo Preparación el venidero domingo en la cancha auxiliar de Racing con 7 partidos en Primera y Sub15.

En horario matutino, comenzando a las 10:00 y en el autódromo Hermanos Emiliozzi se disputará la primera fecha del Turismo Sport del Sudeste y el debut de la nueva categoría Copa Gol.

Ya por la tarde tendrá continuidad el Torneo Oficial de la Liga de Fútbol de Olavarría con dos cotejos desde las 16:00. En el Pozo Serrano jugarán San Martín y Estudiantes y en el Domingo Colasurdo, Municipales recibirá a El Provincial.

Cerrando la tercera fecha del Torneo de Verano U17 de la Asociación de Básquet, Pueblo Nuevo recibirá desde las 16:30 a Racing Azul.

Por último, entre sábado y domingo, en el campo de golf del Club Estudiantes se definirá la Copa Challenger "Caddie Pablo Omar González". El sábado será el turno de las Semifinales y el domingo la definición. Además, habrá torneos paralelos durante el fin de semana.