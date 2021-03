Vacunación irregular: sigue el escándalo en Azul

María Soledad Miranda, la enfermera azuleña de 43 años que denunció irregularidades en la vacunación contra el Covid-19 llevada a cabo en el hospital de la vecina ciudad, aseguró que desde la fiscalía aún no se comunicaron con ella para darle la posibilidad de ampliar la presentación ante la justicia.

Miranda, una enfermera especializada "en niños y discapacidades” que trabaja desde hace 7 años en el Hospital de niños “Argentina Diego”, afirmó ser testigo de la manipulación de los listados que bajan desde el Ministerio de Salud, en donde, según su testimonio, se reemplazó a pacientes que se encuentran ausente con turno, por familiares y amigos de los directivos del personal jerárquico de la Institución médica, hecho que consta en la denuncia.

Los hechos que Miranda denunciara y que la tuvieron como "testigo" ocurrieron entre los días 2 y 4 de marzo.

En el marco de la controversia, la enfermera señaló a María Silvia Tucci, quien se encarga de las vacunas de Covid-19 y del vacunatorio en general, al Director Asociado Luis Tonel, contador público, encargado del turnero de vacunación y al doctor Couste Néstor José, pediatra y director oficial del materno infantil de Azul, y María De Los Ángeles Silva, jefa jerárquica de recursos humanos, y, aparte de eso, solicitó custodia policial en su domicilio por el “miedo a las represalias”.

La denuncia quedó a cargo de la UFI 2, que investiga la causa ante la posible comisión de un delito.

Según reportó el Diario El Tiempo de Azul, a varios días de que efectuara la denuncia, la enfermera todavía no fue contactada por la fiscalía para ampliar su presentación.

"Todavía ni me llamaron, la verdad que demuestra que es obsoleta y lenta la justicia y horripilante porque todavía están decidiendo en que fuero va a caer, porque como ciudadana creo que esto amerita una gravedad delictiva, porque son funcionarios de la salud y están tomando algo que es de la salud pública para que la gente no se muera y me parece que es un delito federal", expresó la profesional.

Al expresarse sobre las repercusiones de la denuncia, Miranda señaló que la mayoría de la gente le demostró su acompañamiento: "el problema es el temor a ser amedrentada como siempre, porque esto está todo politizado y yo esto no lo hago por política porque soy re kirchnerista, pero están haciendo cualquier cosa y robando a mansalva y la vacuna atañe a toda la sociedad y no tiene que haber bandas políticas".

"Como enfermera no me parece que se esté llevando tan limpiamente esta campaña que es histórica, personalmente creía que por escribir un cartón estaba siendo parte de algo súper importante y cuando vi las cosas que hacían me dije que era un asco y me corrí" agregó la trabajadora de la Salud.

Con respecto a las responsabilidades que existen en la cúpula directiva del Hospital Materno Infantil, Miranda aseguró que todos los directivos, inclusive su director, el doctor Néstor Cousté, estaban al tanto de lo que sucedía.

"Todos estaban en conocimiento, a Cousté no lo vi nunca, porque siempre el que subía y bajaba era Luis Tonel, él fue el que siempre estuvo más involucrado con las vacunas y el que siempre estaba detrás de todo", contó Miranda a El Tiempo.

"Para mí es un delito porque ellos se están adueñando de los suministros del hospital, algo que es completamente ilegal, donde hay decretos que marcan que a nivel administrativo les cabe aplicarles una suspensión completa y hasta que les retiren la matricula", sentenció la enfermera, y agregó: "hago esto porque no quiero que pase en ningún lado más y lo hago jugándome el pellejo y mi trabajo, pero lo hago porque quiero que al abuelo le llegue la vacuna, al maestro, al policía y a mi hijo, que tiene una discapacidad, le llegue la vacuna, que aún no le llegó".

En ese sentido la profesional de la salud que la suspensión de la vacunación en el hospital en donde trabaja estuvo sin duda directamente relacionada con su denuncia y aclaró que desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) también son testigos al menos de lo que sucedía con la vacunación irregular, ya que estaban presentes para seguir de cerca la inoculación de los docentes: "ATE para ayudar trajo recurso humano para anotar, sus computadoras, para que cuando se cargaran a los maestros pudieran ayudar en lo administrativo. Silvia Tucci se aseguró que la mansalva esta de traer a los familiares lo hicieran por la tarde, cuando la gente de ATE no estaba acompañando", señaló.

La denunciante también explicó que más allá de su solicitud, no le brindaron una custodia policial para evitar un posible ataque o represalia.

"Hasta ahora no pasó nada, pero como siempre en esta ciudad, hasta que no te revientan no pasa nada y a mí lo que me puede pasar es que algún político involucrado en la vacunación busque atentar contra mi vida, como ya me pasó en su momento cuando he denunciado cosas en el municipio y me mandaron a romper la puerta de mi casa".