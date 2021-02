Recalde: vecinos denuncian falta de ambulancia y personal médico

“En el momento del accidente sentí de todo, en Recalde no hay ambulancia ni médico”, recordó Juan Esteban Preyseger. El sábado 16 de enero su tío Anselmo Preysseger de 77 años estaba haciendo unos arreglos en su campo de Iturregui (a 30 kilómetros de Recalde, 95 kilómetros de Olavarría) cuando se calló de una planta y quedó inconsciente en el suelo.

Al enterarse de la situación Juan acudió al destacamento policial para que den aviso al hospital de atención primaria de Espigas, localidad vecina a 46 kilómetros por camino de tierra. En este contexto dijo que “desde Espigas hacen todo lo que pueden, la enfermera de Recalde pone todo de su parte. No tenemos algo rápido, el accidente fue cerca del mediodía y la ambulancia llego 15.30 hs a Recalde y 18.00 hs a Olavarría”.

Casi un mes después del accidente de su tío Preysseger conto que “su salud va evolucionando lentamente y ahora esta con internación domiciliaria pero siempre surgen problemas, todavía está muy muy complicado”. En esta línea indicó que “sé que la municipalidad se está ocupando y está buscando un médico porque vecinos me dijeron, pero sería bueno difundirlo más”.

En diálogo con este medio, desde el municipio el Secretario de Salud, Dr. German Caputto, aclaró que se están ocupando de la situación pero que hasta el momento no han conseguido un médico que tenga las características y la impronta para poder alojarse y asistir a las comunidades rurales. “El 11 (por este mes) viene una pareja de afuera y la vamos a entrevistar porque acá en Olavarría no hay nadie. Hemos interrogado a infinidad de personas, pero no cierra el perfil”.

Calos Fernández, delegado de Recalde, localidad rural que asiste con atención primaria de salud a Mapis, Iturregui y Blanca Grande contó que “a raíz de que el medico estable que había acá se enfermó, quedamos sin medico permanente”. Y detalló que “se han organizado dos días de atención semanal por parte del médico de Espigas y dos días mas cubierto por médicos de Olavarría. Sin ser médico estable de la localidad”.

Fernández explicó que esta asistencia se da mientras que “la comunidad está a la espera de una solución definitiva, hablamos nada más y nada menos que de salud”, sostuvo Fernández. “Es un tema que todos nos tiene sumamente preocupados, me pongo en el lugar de vecino y en el cargo que me toca estar”, agregó.

Silvana Arnaudo docente de la escuela primaria de Mapis y una referente en su comunidad ha sido parte de varias movilizaciones que se han hecho para lograr obtener un médico y una ambulancia. Recalde primero se quedó sin ambulancia debido a un grave accidente y allí comenzó Arnaudo con los reclamos junto a la comunidad. "A mitad de 2019 nos quedamos sin ambulancia, se pidió para que el medico pueda llegar y no hubo respuesta”, explicó.

En 2020, ante la falta de un médico generalista permanente junto a Mujeres Rurales en Red comenzó el pedido y la búsqueda de un médico y una ambulancia para Recalde y localidades aledañas. Arnaudo detalló al respecto que “fuimos juntando firmas y haciéndolo público. Hoy sostenemos el reclamo y la búsqueda”.

En este sentido indicó que el municipio conoce la situación desde los inicios “siempre dijeron que se estaban ocupando". "Esperamos que se solucione, en este periodo hubo accidentes algunos graves y complicados, las distancias son muy importantes”, remarcó Arnaudo mientras recordó el accidente de Anselmp Preysseger, tío de Juan Esteban Preysseger, uno de los últimos que se registraron en la localidad.