Alberto Fernández: “Hace 20 días me decían que era un envenenador serial y ahora me piden que por favor consiga más veneno”.

Alberto Fernández habló nuevamente de la importancia de integrar a la Argentina y critico la asimetría que se vive en las provincias del norte durante una conferencia que brindó tras su visita a Tucumán.

El presidente destacó la actuación del Gobierno frente a las medidas tomadas por la pandemia y dejó un mensaje acerca del plan de vacunación “hace 20 días me decían que era un envenenador serial y ahora me piden que por favor consiga más veneno”.

El mandatario destacó la incorporación de 3600 camas al sistema de salud en terapia intensiva, y señalo que el Gobierno garantizo que “ningún argentino se quede sin salud”. Al mismo tiempo fue contra el ex mandatario Mauricio Macri y dijo que “cuando empezó la pandemia nos cambió toda la agenda como al mundo entero, con la diferencia que el mando no tuvo que encontrarse con esta situación de Macri”.

"Hicimos frente a lo desconocido. Una pandemia es luchar contra un enemigo invisible, pero lo sobrellevamos y pudimos contenerlo. Logramos que ningún argentino se haya quedado sin atención de Salud y pusimos en marcha la economía”, agregó.

La vacuna

Fernández apunto hacia las criticas recibidas por la adquisición de la vacuna rusa. A fines de diciembre, el presidente fue denunciado penalmente por falta de información sobre la compra de la Sputnik V por Elisa Carrio, líder de la Coalición Cívica, junto a tres diputados de su bloque. La exdiputada llegó a mencionar que la compra de la Sputnik V era “una imposición de Cristina a Alberto Fernández”.

En referencia a las vacunas, el Presidente confirmó este fin de semana la compra de un millón de dosis de vacuna de Sinopharm de China, aunque aún falta la autorización del Ministerio de Salud para su aplicación.

Industria textil

Luego de reunirse con representantes de la industria y sindicatos, el Presidente profundizo en la urgente necesidad de conectar a las provincias del norte con el resto del país. En este contexto resalto que “la mejor Argentina es la que contiene a todos”.

En esta visita a la empresa algodonera TN&Plantex, el Presidente hizo referencia al aumento de la productividad industrial, a la suba de precio de la materia prima a nivel internacional y a su correlato con el mercado interno.

“El sector textil da mucho trabajo. Les marcaba (a los industriales textiles) que me encanta verlos crecer, pero me preocupa que los precios de los productos crezcan como crecen”, señaló el mandatario que más tarde agregó que “es un problema que históricamente repetimos (..) crece producción, crece la demanda, aumentan los precios”.

“No podemos seguir con las mismas lógicas de siempre. Me criticaron porque lleno mis discursos de demandas morales: la política es moral y ética, y apelo a la moral y a la ética de los argentinos para que entiendan que no podemos caer en el mismo problema que siempre nos ha complicado”, completó Fernández.Finalmente, y en respuesta a la postura del campo por las retenciones y el valor de la carne, el presidente señalo que “hay que garantizar que los precios internacionales no se vuelvan en desmedro de los argentinos”, e insistió con que “la Argentina que mejor funciona no es la que ajusta, sino la que contiene a todos y les da lugar para crecer”.