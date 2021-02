Analía Umpierrez: “Es un desafío sostenernos bajo esta situación”

Por Gastón Rodriguez

La Coordinadora del Programa de Educación en Contexto de Encierro de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO), UNICEN y Coordinadora de la Universidad en la Cárcel que depende de la Secretaría de Extensión del Rectorado dialogó con Infoeme y abarcó temas como; el balance que dejó el 2020, programas de caridad, las carreras que ofrecen desde la Facultad para las unidades penales, nuevas inversiones en término de inclusión tecnológica , los preparativos de reapertura de este año lectivo y reflexiono respecto al rol que cumple la educación para quienes están privados de su libertad.

La investigadora y Profesora de la FACSO en conjunto con un equipo de pocos integrantes y en colaboración con la Facultad de Derecho, fundaron y coordinaron el Programa de Educación en Contexto de Encierro en el año 2009, donde comenzaron las carreras de Comunicación Social y Antropología Social

Tras un 2020 que dejó incertidumbre en el sistema educativo global, Analia Umpierrez reflexionó: “El año pasado, fue un año muy crítico para nosotros, porque la cárcel se cerró antes del decreto presidencial del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), y no teníamos conectividad en el penal. La situación mejoró cuando se permitió el uso de celulares, esto posibilitó empezar a tener un contacto más cercano con algunos de los estudiantes, pero la dificultad está en que no se podía ir a las aulas, ni acceder a los materiales”.

La educación en contexto de encierro fue un espacio que se vio afectado en varios aspectos. La Coordinadora explicó que se realizó un “Chango Solidario”, que funcionó como una organización de asistencia que ayudó a donar recursos alimenticios y productos de higiene a los estudiantes detenidos.

Respecto a la mejora en la relación de los docentes con los estudiantes planteó:“Comenzamos a tener mayor posibilidad de contacto a mitad de año, luego de que se aprobó un protocolo de regreso a las aulas”.“lentamente nos incorporamos,tuvimos que pasar por muchos vaivenes y tensiones. Comenzamos a participar y concurrir de modo fragmentado en cada aula”. Además agregó que sobre finales del año pasado la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) incorporó módems de wifi para poder llevar internet a las aulas.

“Es un desafío sostenernos bajo estas situaciones”

Una de las etapas más difíciles para la coordinadora durante el año pasado fue la desarticulación de uno de los centros de estudiantes de las unidades penales, por motivo de que varios estudiantes fueron trasladados. Respecto a la labor de sus alumnos sostuvo: “eran muy activos y colaboradores, no solo con el trabajo de la universidad, si no que también con la asistencia legal, con compañeros detenidos y con el apoyo pedagógico a los niveles educativos precedentes. Esto fue para nosotros de gran impacto y es frecuente que suceda que los centros son vulnerados y desarticulados de algún modo y es un desafío sostenerse bajo estas situaciones”.

Respecto al rol qué desempeña en conjunto a sus colegas en las unidades penales de Sierras Chica (número 2, 27 ,38 y la 52) de la localidad de Azul explico:

Analía Umpierrez explicó que son un grupo importante de profesionales que trabaja con el apoyo institucional y la presencia activa de la Facultad. También, informó que actualmente hay más de 100 estudiantes matriculados en las penales. Sobre el trabajo cotidiano que realiza reflexiono:

“Es realmente una tarea sumamente intensa y desafiante, absolutamente creativa, de mucha frustración y de mucho sufrimiento, viendo el escenario y las condiciones en las que las personas deben vivir. Pero muy satisfactorio por los resultados que nosotros vemos en las devoluciones de quienes transitan por el espacio en la universidad, la gente que pasa por una propuesta o actividad no salen igual”.

La UNICEN se prepara para equipar las unidades penales con la tecnología necesaria para afrontar lo que depara la educación a distancia. Actualmente la Facultad de Ciencias Sociales compró dos computadoras, que llevarán a Sierra Chica. También, la Facultad de Derecho incorporará ordenadores para la unidad 7 y 52.

Preparación para el inicio del año lectivo: “estamos planificando en principio el curso de ingreso online. También tratamos de conseguir y conciliar orientaciones en un horario para que se puedan conectar simultáneamente las diferentes unidades y algunos grupos de estudiantes ante la web, pero dependemos que las unidades habiliten la presencia de los estudiantes en el aula” expresó Analia Umpierrez.

Tras una ardua charla que sostuvo con infoeme reflexiono respecto a su trayectoria y trabajo en el penal.

“Lo más grato de esta tarea, es ver la transformación que uno ve a través de la propuesta educativa y culturales, todavía no laborales por que no nos habilitan. Pero se ve una diferencia sustantiva en las personas. Y eso, me parece que a la larga lo que permite es sostenerse en estos espacios tan crueles para la vida, básicamente están instalados como destrucción de la potencialidad y de la humanidad de la gente, así que restituir y poder encontrar caminos, es lo que nos mantiene a quienes sostenemos nuestra labor. Si es que se logra superar el desafío y la angustia. Si no, otra opción es insensibilizarse para poder transitar, pero en muchos casos eso deviene en una educación vacía en términos éticos y políticos de lucha y transformación, en este aspecto hay que estar atentos para no dejar atraparse con esta terrible telaraña que es la cárcel” Concreto Analia Umpierrez.