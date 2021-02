PAMI vacunará en más de 2000 geriátricos

La directora ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich, confirmó que la obra social vacunará en más de 2000 residencias de adultos mayores de larga estadía en la provincia de Buenos Aires en los próximos días.

“Ya falta poco para la vacunación masiva”, aseguró Volnovich.

La titular del PAMI también destacó la decisión del Gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, de “poner como prioridad a los adultos mayores en residencias porque son personas que no han salido por muchos meses durante la pandemia" y agregó que “luego se va hacer visitas domiciliarias a pacientes que no se pueden mover y no pueden ir a los centros de vacunación".

Por otra parte aseguró que la publicación de los resultados de la vacuna Sputnik V en la Revista The Lancet demuestra que “si alguien tenía alguna duda se dieron cuenta que las autoridades sanitarias que toman las decisiones son tan buenas como los de la revista científica internacional".