La nueva Copa Profesional tiene las Zonas confirmadas

La nueva edición de la Copa Profesional comienza a tomar forma y el pasado martes se realizó el sorteo para definir el fixture.

En uno de los salones del Hilton Hotel Puerto Madero se realizó el sorteo con la presencia de los directivos de la Asociación de Fútbol Argentino. El certamen constará de 2 zonas y 26 equipos y 12 cotejos por fecha.

La Zona A quedó conformada con: River Plate, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Banfield, Estudiantes, Colón y Rosario Central y en la Zona B jugarán los representantes con olavarrienses: Lanús, Vélez Sarsfield y Sarmiento compartirán con Boca Juniors, Independiente, Huracán, Gimnasia y Esgrima, Unión y Newell´s.

Los interzonales que serán los clásicos también quedaron programados. Boca Junirs vs River Plate se celebrará el domingo 14 de marzo, Racing vs Independiente será en la novena fecha, San Lorenzo vs Huracán va en la cuarta, Estudiantes vs Gimnasia en la 10°, Rosario Central vs Newell´s en la 12° y en la última se enfrentarán Colón vs Unión.

Los cuatro primeros de cada una de las zonas se clasificarán a los cuartos de final de la competencia, en donde los equipos mejor ubicados tendrán ventaja de localía y en la Semifinales y Final la definición será en estadio neutral.