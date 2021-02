Barbagelata: “Nos dijeron que no venía nadie a esta Región, entonces vinimos”

Sergio Barbagelata dialogó con la prensa finalizada la prueba que se realizó este domingo bajo la organización del Departamento de Fútbol Femenino de la Liga de Fútbol de Olavarría.

“Fue muy buena la concurrencia de chicas, los delegados han hecho un trabajo muy bueno porque no es fácil juntar 50 jugadoras”, comenzó diciendo el juninense que llegó acompañado por dos preparadores físicos del primer equipo de Sarmiento.

El entrenador tuvo tiempo de realizar un breve balance sobre los partidos que se realizaron con representantes de todas las entidades que participan de los certámenes de la LFO: “Hay chicas que tácticamente les falta pero técnicamente son muy dotadas, pero en líneas generales fue una buena práctica”.

“Estamos tratando de seleccionar jugadoras para el plantel profesional de Sarmiento”

Pensando en lo que viene para las deportistas seleccionadas, el DT contó que "la idea es que las jugadoras que elijamos, con algunas ya estuvimos hablando, vayan a Junín a jugar un partido contra el equipo de Sarmiento formando parte de un selectivo para que sea más medida”.

“Pidiendo información nos dijeron que Olavarría estaba muy virgen, que nadie venía a esta Región a ver jugadoras y me propuse llegarme hasta acá, hicimos también en Carlos Casares y en Chivilcoy la suspendimos por la pandemia”, dijo Barbagelata sobre su llegada a Olavarría y agregó: “Lamentablemente no pudieron venir las chicas de Tandil y Azul, pero no faltará oportunidad de verlas”.

Sergio Barbagelata también habló sobre Camila Torres, jugadora del “verde” y Geraldine Watson quien estaría ultimando detalles para sumarse al primer equipo: “Camila Torres está hace un año con nosotros, sufrió una lesión de rotura y está en proceso de rehabilitación, pero fue una baja importante a 10 días del arranque del torneo y Geraldine Watson es una jugadora que la veníamos siguiendo y este año va a tener la posibilidad de subir al primer equipo”.

Por último y de cara a una nueva participación de Sarmiento en la Primera B, el entrenador sostuvo: “Las expectativas de cara a lo que viene son formar un equipo competitivo, mejor que lo que teníamos el año pasado y ascender porque Sarmiento está preparado para tener un equipo en la Primera División”.