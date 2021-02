"Llévensela": los últimos mensajes antes del brutal femicidio de la joven

En las últimas horas se conocieron los mensajes de WhatsApp que Bautista Quintriqueo (33) le envió a Esteban (26), hermano de Guadalupe Curual, antes del femicidio en Villa La Angostura: "Llévensela".

Junto con esta palabra, Quintriqueo mandó al menos dos mensajes de audio en donde criticaba a su ex pareja, a quien horas más tarde mató de una puñalada en el tórax.

"Mirá lo que es Tebi, la chabona en cualquiera, con mi hija. Me he comunicado y mi hija ha estado re engripada, ha estado llorando, dicen que anteanoche estuvo llorando toda la noche... está mal", le dice Quintriqueo a Esteban en un audio de 14 segundos.

"Dale Tebi, no pasa nada. Solo por ahí quería comunicarme con alguien cercano a la chabona porque acá no tiene a nadie y se cree que tiene amigos, pero no son amigos, y qué sé yo. No voy a tener problemas con vos, con tu viejo tampoco. Les tengo un gran aprecio, respeto y no quiero que se pierda por una pelotudez como esta, así que nada, gracias Tebi, que andes bien, una lástima mi hija así", le indica al hermano en otro audio de 21 segundos.

También salieron a la luz mensajes amenazantes que le había enviado a Curual en los días previos a su asesinato. “Te estoy mirando, sos mía, de nadie más”, sería uno de los textos que el femicida le habría enviado a su víctima, según informó el diario patagónico La Opinión Austral. “Si están juntas, se van juntas”, habría amenazado Quintriqueo a Curual y a Lucía Navarro, su mejor amiga, con quien la mujer vivía después de haber dejado a Quintriqueo, con quien tenía un hijo de un año.

Quintriqueo tenía una restricción de acercamiento a la víctima, quien lo había denunciado por violencia de género en tres oportunidades, y que en el ataque, ocurrido sobre la avenida principal de Villa La Angostura:, también hirió con cortes en la cara a la actual pareja de la víctima.

Curual le había expresado a sus amigas que tenía miedo porque su exnovio le estaba enviando mensajes de chat en los que la amenazaba con que iba a matarla.

Quintriqueo (32) fue apresado por turistas que lo persiguieron unos metros tras concretar el femicidio y lo atraparon luego de autoprovocarse lesiones con un arma blanca.

De acuerdo con los dichos de testigos que presenciaron el ataque, el episodio ocurrió cerca de las 21.30 sobre la avenida Arrayanes a metros del boulevard Nahuel Huapi, pleno centro de la villa y en momentos en que decenas de turistas paseaban por el lugar.

Los investigadores policiales y judiciales explicaron que todo comenzó cuando Curual llegó hasta allí a bordo de un auto junto a su nuevo novio y a su beba para retirar dinero de un cajero automático.

"Ella estacionó su vehículo frente a los Bomberos, fue al cajero automático del banco para retirar dinero y en el momento que regresaba al vehículo es abordada por el hombre que tenía un cuchillo", explicó a Télam el jefe policial de Junín de los Andes, comisario Daniel Castillo.

Aparentemente, ante esa situación, el nuevo novio de Guadalupe salió en su defensa y fue herido en el rostro por el agresor.

Según Castillo, "la joven salió corriendo y el hombre la persiguió hasta que la alcanzó en el cruce de Arrayanes y Nahuel Huapi, frente a la estación de servicio ACA, donde la atacó y la mató".

Según el relato de una testigo, el agresor le clavó a la joven un cuchillo en el pecho, a la altura del esternón, al tiempo que amenazaba a quienes intentaban acercarse.

Tras el ataque, el acusado corrió hasta la zona de la terminal de micros, donde se provocó algunas heridas con el arma blanca que portaba y finalmente fue reducido y detenido por una pareja de policías de civil que paseaba por la zona, ya que ambos estaban franco de servicio.

El fiscal jefe de la zona, Fernando Rubio, aseguró hoy al canal C5N que, de acuerdo con los primeros datos recolectados en el marco de la investigación, el agresor mantenía "algunas discusiones (con ella) por su hija en común y porque estaba en otra relación de pareja”.

El fiscal jefe detalló que entre el lugar donde se inició el ataque y donde terminó asesinada, Guadalupe recorrió “aproximadamente 100 metros” y que el hombre que la acompañaba, y que también fue herido, “si bien está fuera de peligro, quedó con lesiones considerables”.

Rubio confirmó que de acuerdo con lo que pudieron constatar hasta ahora, la víctima había formulado contra el femicida “tres denuncias en el último año y medio”.

Al referirse a ellas, explicó que las denuncias fueron por “empujones, tirada de cabello y maltrato psicológico”, y que algunas fueron realizadas “en la comisaria y otras incluso con medidas dentro de la oficina específica de Violencia Familiar del Poder Judicial”.

También ratificó que Quintriqueo tenía una “medida de no acercamiento” hacia Guadalupe emitida “por el juez de familia”, pero aclaró que la víctima no tenía un botón antipánico.

Al conocerse el femicidio, numerosos vecinos se concentraron frente a la comisaría de Villa la Angostura en reclamo de justicia y desde allí se movilizaron por el centro de la ciudad, lo cual realizaban también este mediodía.

Además, los vecinos este mediodía se concentraron frente a la fiscalía de Villa La Angostura, donde reclamaron la renuncia del fiscal a cargo de la investigación del caso, Adrián De Lillo.

Quintriqueo fue internado en el hospital local con custodia policial y ya fue dado de alta y trasladado a una dependencia policial en San Martín de los Andes, donde mañana será sometido a una audiencia de imputación en la que la fiscalía ya adelantó que pedirá la prisión preventiva por el delito de "homcidio calificado por femicidio".

El caso es investigado por el fiscal Adrián de Lillo, con apoyo del personal de la Policía de Neuquén, quien ya secuestró el cuchillo que empleó el agresor y obtuvo filmaciones de cámaras de seguridad del lugar del hecho, dijo Rubio.

Los investigadores policiales realizaron una reconstrucción de los hechos desde el momento en el que fue sorprendida la mujer hasta el crimen.