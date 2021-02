Infoeme | policiales - 20 de Febrero de 2021 | 11:55

"No me hagan nada, me la mandé": entró a robar a un kiosco y lo pescaron in fraganti Ocurrió esta madrugada en Sargento Cabral y avenida Ituzaingo. El delincuente fue detenido.

Un delincuente fue detenido in fraganti este sábado a la madrugada mientras cometía un robo en un kiosco ubicado en Sargento Cabral y avenida Ituzaingo, según informaron fuentes policiales. El hecho ocurrió cerca de las 3 de la mañana cuando el ladrón fue sorprendido por la Policía en el local. "No me hagan nada, me la mandé", les dijo el asaltante a los efectivos antes de ser detenido. Para entrar a robar, el ladrón rompió el vidrio de la puerta de acceso al kiosco, donde quedó una gran cantidad de mercadería revuelta. En el operativo comisaría intervino personal de la Subsecretaría de Seguridad, Acción y Control Urbano de la Municipalidad. Los investigadores recuperaron la mercadería robada: desde cigarrillos y latas de cerveza hasta un monitor y un teclado de computadora y un scanner de código de barras, entre otros objetos de valor. El delincuente quedó imputado por el delito de "robo in fraganti" y fue trasladado a la comisaría Primera. El hecho es investigado por la UFI N° 4, a cargo de María Paula Serrano. Compartirla WHATSAPP