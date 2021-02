Alberto Fernández pidió la renuncia del ministro de Salud Ginés Gonzáles García

Este viernes, el presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia al ministro de Salud Ginés González García, luego de las escandalosas declaraciones radiales del periodista Horacio Vertbisky. En su columna en El Destape Radio, admitió que se aplicó la vacuna sin turno previo y en dependencias de esa cartera.

De acuerdo a la información brindada por Télam, la solicitud se formalizó a través del jefe de Gabinete Santiago Cafiero. Luego del acto que el presidente encabezó este mediodía en el Centro Cultural Kirchner, el mandatario le "pidió explicaciones" a González García por lo acontecido y "no convenció la respuesta".

Télam indicó, además, que el resto de los funcionarios del Ministerio continuarán en sus cargos. Resulta inminente la designación de su reemplazante, teniendo en cuenta la importancia de la cartera sanitaria en medio de la pandemia de coronavirus y con un programa de vacunación en marcha.

Las declaraciones de Vertbisky

Este viernes, en su columna en El Destape Radio, el periodista Horacio Vertbisky contó que, luego de nueve contagios en su familia y un fallecimiento, buscó vacunarse contra el coronavirus. "Decidí vacunarme. Me puse a averiguar en dónde hacerlo. Llamé a mi viejo amigo, Ginés González García, a quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro”, señaló.

"Me dijo que tenía que ir al hospital Posadas. Cuando estaba por ir, recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera allí a darme la vacuna", indicó sin tapujos dando cuenta del privilegio con el que contó para recibir la dosis de la Sputnik V. Tras la polémica generada, Roberto Navarro, dueño de El Destape, informó esta tarde a través de Twitter el despido al "Perro" de la emisora y explicó que "es una inmoralidad que con 50 mil muertos haya vacunados VIP, es inmoral quien lo autorizó y quien se vacunó. Aquí no hay inocentes. Y alguna opereta atrás seguro habrá".