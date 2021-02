El Presidente lanzó el Consejo Económico y Social

El Gobierno lanzó este viernes el Consejo Económico y Social. Los designados integrantes del organismo fueron "convocados para que, de una vez por todas, construyamos un país con otra lógica, la del diálogo y el encuentro", sostuvo el presidente Alberto Fernández. Y agregó: "No es una mesa para ver qué interés predomina".

"No tengo idea cuántos opositores hay acá porque no les pregunté lo que piensan: son de de sectores sociales, económicos, de trabajadores, de movimientos sociales. No tengo idea si son oficialistas o no lo son", dijo el mandatario.

Para Fernández, "estar tanto tiempo el uno contra el otro nos ha dejado en medio de una sociedad profundamente injusta y desigual desde lo social".

"Una sociedad que condena al 40 por ciento a vivir en la pobreza. Una sociedad con violencia de género y femicidios. ¿Cuánto tiempo más debemos ver la inacción de la justicia y la policía?", se preguntó.

Por su parte, el designado presidente del Consejo Económico y Social, Gustavo Beliz, sostuvo que el Gobierno nacional "cree en la cultura del encuentro y la necesidad de la amistad social".

"Este Consejo fue largamente reclamado, diseñado y soñado por diversos sectores de la vida institucional y social del país. Tiene que ser la voz de los olvidados, los que integran el basurero de la historia que no tienen lugar en la mesa de los argentinos", dijo el funcionario, quien antecedió a Fernández en el uso de la palabra.

El organismo, que será creado mediante un decreto presidencial, estará conformado por 30 miembros surgidos del diálogo con los sectores empresariales, gremiales, académicos y de la sociedad civil; y su función será elaborar una agenda institucional que supere la coyuntura y marque políticas de Estado para los próximos 30 años, informó Presidencia en un comunicado.

El eje del Consejo Económico y Social será el "desarrollo de políticas de Estado" a mediano y largo plazo, y la integrarán representantes empresariales, gremiales, del sector académico y de la sociedad civil.

De esa forma, se cristalizará la idea de Alberto Fernández de conformar un foro para "fomentar políticas de largo plazo", informaron a Télam fuentes oficiales.

Las fuentes aclararon que "no será un ámbito para discutir temas coyunturales y de cortísimo plazo, como por ejemplo el acuerdo de precios, salarios y paritarias, que se canalizará a través de una mesa de coordinación de otra naturaleza".

En el ámbito del consejo, que será presidido por Beliz, "se llegará a conclusiones con dictámenes de consenso", precisaron los portavoces.

El organismo funcionará como una "mesa de trabajo" de la que formarán parte representantes de los empresarios, los gremios, los sectores académicos y de la sociedad civil.

En sintonía, la Secretaría de Asuntos Estratégicos analiza en reuniones con organismos internacionales y con representantes sindicales las "experiencias internacionales comparadas de Consejos Económicos y Sociales".

Como marco previo al inminente funcionamiento de la "mesa de trabajo", el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se reunió la semana pasada, por separado, con representantes de todo el espectro sindical y empresarial, quienes respaldaron la idea del Consejo, que finalmente será creado por decreto.

Asimismo, Beliz lideró en los últimos días una reunión preliminar con los cultos religiosos en una continuidad de los encuentros que ya mantuvo el año pasado con sindicalistas y empresarios con vistas a la postergada creación del organismo como consecuencia de la crisis sanitaria.

Desde otros sectores del Gobierno hubo también contactos con representantes de los movimientos sociales y de las organizaciones de la economía popular que ya tienen garantizados lugares dentro del Consejo.

Desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) confirmaron a Télam que su secretario general, Esteban 'Gringo' Castro, sería el representante de la organización en el Consejo.

Entre los invitados al acto, habrá referentes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie, Frente Popular Darío Santillán y Movimiento Popular Nuestramérica.

La creación del Consejo Económico y Social fue una de las promesas de la campaña presidencial que, tras el triunfo en las urnas, tuvo su correlato durante el discurso del Presidente ante la Asamblea Legislativa del año pasado, cuando anunció que, entre sus lineamientos, estaba la promoción de los trabajos del futuro, el cambio climático y la infraestructura verde y las estrategias para "atraer la riqueza que está en el exterior" para ponerla al servicio de "fines productivos nacionales".

Para su conformación, la Secretaría de Asuntos Estratégicos analizó diferentes experiencias a nivel nacional e internacional, entre ellas las de Bélgica, España, Francia, Irlanda, Italia y Países Bajos. Asimismo, se tomó como referencia el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

Según las fuentes, las "preguntas" que el jefe de Estado "propone que el Consejo responda son: ¿Cómo promover las decisiones estratégicas y los trabajos del futuro? ¿Cómo atender la agenda del cambio climático? ¿Cómo atraer la riqueza argentina en el exterior, con fines productivos? ¿Cómo generar mejores instituciones?".

Entre los temas puntuales a abordar, se destaca el "futuro del trabajo y las nuevas tecnologías, el desafío educativo estructural, las cuestiones medio ambientales y la productividad con cohesión social".