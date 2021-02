Pinedo: “Cuando los clubes se interesen se va a poder aprovechar el potencial de las chicas”

El entrenador del CEF N°44 dialogó con Capitana de Oro sobre el recorrido del fútbol femenino en la Ciudad que lo tuvo como uno de los impulsores hace más de 25 años.

A punto de reiniciar la actividad oficial, Claudio Pinedo se ha ido ganando el respeto del mundo del fútbol a fuerza de trabajo, perseverancia, respeto y responsabilidad y en una entrevista a fondo no se guardó nada. Habló del fútbol amateur, de las instituciones y de los clubes y del futuro del fútbol femenino de Olavarría.

“Empecé hace tantos años que ya me cuesta precisar. Pero hace más de veinte estoy seguro. Y hace más de veinte era un loquito. Porque que las chicas jueguen al fútbol hace 24 años o quizás más, era impensado”, rememoró el director técnico nacional que posteriormente dijo: “Trabajaba en una escuelita de fútbol del Sindicato de Luz y Fuerza, iban las hermanas y las mamás con los nenes y se quedaban para ver el juego y un día se me da por invitar a una de las nenas, porque yo la veía interesada y estaba esperando que la invitaran. Entonces empezaron a ver que había una nena jugando y una mamá me dice: mi nena me preguntó si no podía venir también, como está esa nena… Por supuesto, le digo. Que venga. Y arrancó así. Cuando quise acordar la escuelita de fútbol, no te digo que era mitad y mitad pero… era un 40% de nenas y un 60% de varones”.

“Me pregunto por qué, o qué habremos hecho mal que hoy en día sigo sin ver las Escuelitas integradas, pero no pierdo la esperanza” se fastidia el profesor de educación física sobre la actualidad de formación en las diversas instituciones.

Sobre el interés propio por el fútbol femenino, el entrenador del CEF N°44 sostuvo que la inquietud más grande la tuvo cuando “me encontró con la final del campeonato mundial de fútbol femenino. Estaba jugando Estados Unidos vs. Suecia. Entonces me da curiosidad por saber cómo habremos salido en el mundial éste y descubro que ni siquiera habíamos participado”.

“Acá somos futboleros, pero es una pasión de la sociedad, no de la cultura, no cultural. Cultural es que jueguen los varones”

La realidad del fútbol femenino no siempre tuvo la repercusión de la actualidad, sobre eso Pinedo recordó: “En la actualidad en el CEF N°44 juga una chica que empezó a los 4 años, pero el talento de esa nena que quería jugar, no se pudo explotar y desarrollar en este medio ni en cualquier otro medio a nivel provincia o país, porque todavía no estaba desarrollado el fútbol femenino y la realidad es que es una jugadora clave de la Selección de Olavarría”.

Consultado sobre su arribo al Centro de Educación Física N°44, Pinedo sostuvo: “Tomé horas en un acto público en la escuelita de fútbol. Un día charlando con el director, el gran "Gato" Landoni, tan recordado y tan añorado por mí, me dice: '¿Así que vos andás con el fútbol femenino? ¿Por qué no empezás el proyecto del femenino acá?' Y me fui con el fútbol femenino al CEF N°44”.

Soñador como pocos e impulsivo también, el profesor encontró en los Juegos Bonaerenses que había muchos equipos de fútbol femenino y entonces “se me ocurrió contactarme con esa gente y les propuse la idea de armar algo para jugar entre nosotros, a varios les gustó la idea y entonces me voy a la Liga de fútbol donde estaba Oscar Durán, al principio no fue muy receptivo pero un día me llamó y me preguntó cuántos equipos eramos, nos juntamos y creamos en Departamento de Fútbol Femenino en el año 2004. Julio Vizcaíno era el presidente, Luis Gómez el vicepresidente, Ottasegui, que era profesor de Educación Física, secretario y lo demás éramos vocales”

“Arrancamos en la Liga de Fútbol de Olavarría con siete equipos y jugando fútbol 8”

Sobre el comienzo del fútbol 11 en la Ciudad, el entrenador de más de un centenar de chicas a lo largo de los años contó: “Fue en el 2005, pero algunos equipos empezaban a tener inconvenientes; el fútbol 11 no es lo mismo que el fútbol reducido desde la convocatoria de las chicas, la preparación, etc. Pero hicimos un divino torneo, tal es así que a la final fuimos el CEF N°44 y Ferro que habían ganado un torneo cada uno. Se jugó en la cancha de Ferro y ese día jugaba en varones de Primera División Ferro con San Martín. Fue el partido preliminar de la final del Fútbol femenino. Empatamos, fuimos a penales y tuvimos la suerte de ganar, pero al año siguiente se terminó disolviendo”.

Pero la historia continúa y Pinedo contó: “En el 2014 me empiezo a reunir en la Liga y a fines de ese año hicimos el primer Preparación. Estábamos el CEF N°44, Nicolás Avellaneda, Ferroviario, Mataderos y Blanca Chica y en 2015 comenzó a jugarse oficialmente y en 2018 jugamos ya fútbol 11. Empezamos a pensar propuestas”.

“A lo largo de los años varias jugadoras fueron a probarse a la Selección Argentina cuando el DT era Carlos Borello que buscaba jugadoras Sub17”

Pensando en el Torneo que comenzará el próximo 14 de marzo, Claudio Pinedo afirmó que la pandemia “nos afectó a todos” pero sostiene que lo que realmente prohíbe el avance real de la actividad es el poco interés de los clubes de Olavarría.

“El día que los clubes de Olavarría quieran hacer fútbol femenino, ahí vamos a cambiar. Estamos desde el 2015 y solo dos clubes, apostaron al fútbol femenino -Ferro y Estudiantes-, cuando se interesen va a ser el día que se va a poder aprovechar el potencial de las chicas de Olavarría. Porque va a haber un técnico, un preparador físico, gente preparada. Entonces la chica que caiga en esas manos se va a poder preparar bien. Yo tengo jugadoras que han pasado por el CEF desparramadas por todos los clubes, les he dejado alguna huellita”, sentenció.

Fuente: Capitana de Oro