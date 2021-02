Racing y Estudiantes comparten zona en la Liga Junior

Racing y Estudiantes conocen mayores precisiones sobre su participación en la venidera Liga Junior tras haber participado en la reunión informativa que se llevó a cabo en la tarde del jueves.

La Liga Provincial de Clubes U19 comenzará el venidero 13 de marzo y luego de no haber podido jugar la 2020 por la pandemia, se permitirá que jueguen aquellos jugadores que sean categoría 2001.

Según se supo, los 23 clubes anotados se dividirán en Zonas Norte (14 equipos) y Sur (9 equipos) donde los primeros lugares conseguirán el pasaje a los Play-Off y en para conseguir al sexto mejor equipo del sur de la Provincia se realizará un promedio entre el tercero de la sub zona de 4 y el cuarto de la sub zona de 5 equipos, mientras que los que ganen cada sub zona de la Sur descansarán y jugarán directo en semifinales de la Zona Sur.

Los Play-Off serán al mejor de tres partidos con ventaja de localía para los mejores clasificados y darán dos equipos en la Norte y dos en la Sur, para finalizar la competencia en un Final Four en la sede de alguno de los equipos clasificados.

Con el reglamento confirmado y sabiendo que 24 jugadores integrarán la lista de buena fe, Estudiantes y Racing compartirán la Zona 1 Sur que además integrarán Costa Sud de Tres Arroyos y Leandro N. Alem de Bahía Blanca. La otra Zona Sur será compuesta por Quilmes, Peñarol, Unión y Kimberley de Mar del Plata y Centro Basko de Necochea.

En representación de la Zona Norte de la Provincia Sportivo Escobar, Social y Deportivo Arenal de Maschwitz, Somisa de San Nicolás, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Atlético Pilar, Sportivo Pilar, Atenas de La Plata, Universal de La Plata, Capital Chica de La Plata, Gimnasia de Pergamino, Argentino de Pergamino, Colón de Chivilcoy, Regatas de San Nicolás y Belgrano de San Nicolás.

En cuanto al público se informó que dependerá de las normativas de cada ciudad de los participantes y que deberán respetar todos los protocolos sanitarios.

Fuente: Prensa FBPBA