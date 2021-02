Kicillof: "Para nosotros no hay bonaerenses de primera y de segunda"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que para su administración no existen "bonaerenses de primera y de segunda", al encabezar la presentación del Plan Estratégico de Mejoras de Caminos Rurales en Roque Pérez.

"Para nosotros no hay bonaerenses de primera y de segunda. Por eso, vamos a recorrer todo el interior de la provincia para empezar a devolverle aquello de lo que los privaron", dijo Kicillof al tiempo que recordó que con la anterior gestión "hubo un Estado que abandonó, con promesas incumplidas, falta de respuesta y de sensibilidad, lo que generó inequidad y desigualdad".

El gobernador aseguró que "la provincia es el corazón productivo de la Argentina" e indicó que "la pampa húmeda es base de la producción alimentaria nacional y permite exportar al mundo", pero subrayó que "si no se puede sacar la producción porque los camiones se quedan, nos privamos de algo esencial y, por eso, vinimos a repararlo con una mirada estratégica".

El plan de Caminos Rurales busca mejorar la circulación y el transporte de personas y cargas en distintas regiones de la provincia de Buenos Aires, informaron desde el Ejecutivo.

Además, apunta a prevenir accidentes y promover una mayor seguridad vial y favorecer a la actividad económica, al disminuir los tiempos de traslado y vincular a la producción con los puertos y las ciudades, según se consignó.

También, pretende beneficiar a toda la población local mediante una mayor conectividad, que otorga facilidades en el acceso a la salud gracias al traslado más ágil de las ambulancias, y a la educación, ya que se facilita el ingreso y egreso de escuelas rurales, según se informó.

Para ello, se planificaron obras que incluyen estabilización de calzada, alcantarillado, reconformación de banquinas, puesta de barandas metálicas en sectores críticos y señalización vertical para promover una mayor seguridad vial.

Kicillof recordó que en la campaña electoral recorrió la provincia "pueblo por pueblo" algo que, dijo, "no fue una decisión del marketing, de un consultor extranjero o una puesta en escena para hacer propaganda".

En ese contexto, analizó que "se puso de moda comparar a la provincia con la Ciudad de Buenos Aires, donde no hay caminos rurales, donde no hay gente esperando que no caiga lluvia porque se le corta la conexión o la electricidad".

Kicillof apuntó que el Gobierno anterior presentó un plan de caminos rurales que "fue puro humo" y pidió "disculpas en nombre de un Estado que no atendió necesidades básicos y no se ocupó de los derechos".

Expuso que el plan "apunta a 1.500 kilómetros que sólo se logran con una inyección de recursos del gobierno provincial" y añadió que "no se trata sólo hacer la obra para mejorar la vida a productores sino también al resto de la gente".

"En unos años nos vamos a acordar que un pueblo y sus representantes políticos lucharon por los derechos postergados, que vino un gobierno que dejó de mirar para otro lado y dio una respuesta de fondo y para siempre", concluyó.

En ese marco, el ministro de Infraestructura, Agustín Simone, relató que el gobernador les dio "la indicación de hacer las obras para los pueblos rurales, por lo que implican no sólo para la salida de la producción sino para toda la gente porque por allí pasan por centros de salud y escuelas".

En tanto, el titular de la cartera de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, planteó que los caminos rurales dan a los distritos "la posibilidad de desarrollarse", expuso que el plan implica 151 obras en todo el territorio en 1.580 kilómetros "que mejorarán la ruralidad".

Desde el Ejecutivo se especificó que el plan se emprendió a partir de un diagnóstico sobre la totalidad de la red vial de la Provincia.

La medida comprende una etapa de tramos estratégicos, mediante la cual -con una inversión de 6.500 millones de pesos- se pondrán en marcha 75 obras en 70 municipios para mejorar 1.200 kilómetros de caminos rurales; y otra de tramos críticos, en la que con la articulación con 76 distritos, se estabilizarán 380 kilómetros de caminos rurales.

En estas obras, los municipios aportarán maquinarias y la mano de obra, en tanto que la Provincia prevé destinar insumos cruciales como acero, cemento, piedra, caños, tubos metálicos, alcantarillas y carteles. El esfuerzo conjunto requerirá una inversión de 400 millones de pesos.