Vuelta a clases: prevén implementar alternancia por semana  

En el marco de la incertidumbre sobre la manera en que comenzará el ciclo lectivo en el contexto de pandemia, la Directora General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Agustina Vila, habló sobre el regreso a clases presenciales en territorio bonaerense, previsto oficialmente para el 1º de marzo. aunque este miércoles, comienzan las actividades para los estudiantes que deben terminar algunas trayectorias y contenidos del ciclo lectivo 2020.

“La idea es hacer bloques semanales, es decir, asistir una semana sí, una semana no, eso estamos evaluando siguiendo el esquema de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos”, manifestó la funcionaria sobre el cronograma de asistencia a las escuelas que se piensa implementar.

“Esta semana se termina de definir, el modelo que llevaron adelante las provincias de Córdoba y Santa Fe”, agregó Vila, quien, junto con los demás miembros de la cartera educativa, analizó los esquemas llevadas a cabo en otras provincias para evaluar su posible implementación en el territorio bonaerense.

De todas maneras, la Directora General de Cultura y Educación de la Provincia hizo hincapié en que también jugarán las particularidades que presenta cada institución.

“Hay escuelas con características de matrícula y espacio físico que no permiten presencialidad todo el día, pero hay un conjunto de escuelas con matrícula reducida o aulas grandes que van a poder tener presencialidad completa, de 4 horas por días, son unas 4.000 escuelas en las que se va a poder ir los 5 días cuatro horas”, señaló Vila.

No obstante, la funcionaria admitió que hay otras escuelas de las 16.000 que hay en territorio bonaerense que no están condiciones para poder cumplir ese esquema, ya que no “no pueden garantizar la pauta de cuidado principal que es la distancia”. En esos casos es donde se van a subdividir los grupos y se va a establecer la alternancia.

Sobre la infraestructura de las escuelas, sostuvo en una entrevista por Radio 10 que “sabemos que hay edificios nuevos, más antiguos, rurales, urbanos, hay deficiencias estructurales, decir que no va a haber ningún problema en ninguna escuela no se puede garantizar”, por lo que “se verá caso por caso”.

En ese sentido, la ministra expresó que “están bien tipificadas las causales por las cuales las instituciones no están preparadas para la presencialidad y por las que pueden surgir problemas, y se definirá caso por caso”.