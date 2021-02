Infoeme | nacionales - 15 de Febrero de 2021 | 09:22

Río Tercero no adhiere al duelo por la muerte de Menem El año pasado la ciudad cordobesa ya había declarado al ex mandatario como “persona no grata” por estar implicado en el atentado que ocasionó 7 muertes e importantes daños a la ciudad

(Foto: Ámbito) Después de la muerte del ex presidente Carlos Saul Menem, la ciudad de Rio Tercero decidió no adherir al duelo nacional decretado ayer por el Ejecutivo Nacional, alegando que el ex mandatario estaba acusado como principal responsable del atentado en la planta de Fabricaciones Militares que destruyó parte de esa ciudad. Dichas explosiones -que dejaron un saldo de siete muertos, 300 heridos y daños materiales millonarios por la destrucción de una parte de la ciudad- ocurrieron en la mañana del 3 de noviembre de 1995. En 2014 la Justicia determinó que el móvil de la explosión fue el encubrimiento por la venta de armas ilegal a Ecuador y Croacia "La ciudad de Río Tercero decidió no adherir al duelo nacional por el deceso de Carlos Saúl Menem en el día de hoy y que fuera dictado por decreto del Gobierno nacional", informó el municipio cordobés a través de su cuenta de Twitter. Ya en 2020, al cumplirse 25 años de las explosiones, el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, firmó un decreto en el que se declaró a Menem como "persona no grata" en esa localidad cordobesa. "Murió Carlos Menem en la más absoluta impunidad. Pero la muerte no reivindica. No trae olvido a la memoria ni hace digno al canalla. Sólo la Justicia nos hace libres, nos seca las lágrimas, nos devuelve la paz", escribió el jefe comunal en su cuenta de Twitter. "Cumpliendo con lo dispuesto se informa que se ha resuelto no adherir al duelo nacional y no rendir homenajes a Carlos Saúl Menem, acusado de ser el principal responsable del atentado de la explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero en 1995", fue el mensaje del Municipio.