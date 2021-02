Club Tres Hermanos: “Estamos muy complicados, pero uno ama los colores”

En diálogo con Infoeme, Juan Fernández contó la actualidad del Footbal Club Tres Hermanos de Blanca Chica.

“Estamos complicados, con el tema de que somos pocos para trabajar y sin actividades durante todo el año pero uno ama los colores y no quiere dejar que el club se caiga”, comenzó diciendo el Presidente de Blanca Chica desde hace ya más de 6 años y agregó: “Esperemos que este año puedan volver a hacerse cosas porque si la gente no viene, se va perdiendo la identidad del club”.

El ex jugador de la institución resaltó que además de la pandemia de COVID-19 que azotó al mundo, “debemos tener en cuenta que quedamos pocos acá en la zona de Blanca Chica y capaz eligen ir hasta el pueblo que quedarse en el club y por eso hace dos años que no podemos entrar en la Campaña y eso nos complicó más”.

“Nos ilusionamos con volver a la Campaña”

A contrapartida del fútbol masculino con la posibilidad de presentarse, se encuentra el fútbol femenino que cada vez gana más adeptas y se prepara para debutar el venidero 14 de marzo.

“Vamos a intentar que las chicas sean locales en el club. Entendemos que a los clubes del pueblo se les complicaba venir hasta acá y convenía alquilar una cancha, pero sería lindo jugar en nuestra cancha” aseguró quien fuera DT en los inicios de la actividad que hoy cuenta con una treintena de jugadoras de Primera División y están a cargo de Pedro Vallejos.

Teniendo en cuenta el acompañamiento que recibe el fútbol femenino en la ciudad, Fernández se ilusiona con volver a ver la cancha llena “y que la gente se acerque, porque cuando vienen también juegan a las cartas”.

La entidad fundada hace más de 75 años y que lleva el nombre de una estancia del lugar también ofrece bochas para los lugareños pero “desde antes de que yo estuviera se compraron los materiales para hacer la cancha y se hizo un poco, pero no se compró techo ni nada más y se quedó así como está ahora ya que no tenemos para terminarlo” dice el mandamás que reconoció que “hace poco terminamos los dos baños de mujeres”.

“Uno es un laburante y si bien le pone horas, no hay para poner de más”

“Sin poder hacer la doma que hacíamos que nos servía para solventar los gastos de todo el año, es más difícil. Ojalá cambie para el bien de todos porque sino los clubes de campaña se van a terminar muriendo, no hay gente joven que quiera laburar en los cubes, no se quieren comprometer”, afirmó el ex jugador de fútbol que agregó que las últimas temporadas que participaron en las competencias organizadas por la Liga de Fútbol de Olavarría fueron todos gastos y que los vecinos ya no colaboran como antes y “ni saben dónde está el club”.

Pensando en lo que viene y sosteniendo que “lo poco que generamos de ganancia sólo sirve para mantener alguna cosa chica”, Fernández confirmó que espera en este 2021 llamar a Asamblea de renovación de autoridades y que “se sume gente nueva, con ideas nuevas para que les de el pase, los ayudaré como pueda, pero mi idea es dar un paso al costado”.

“No quiero desligarme, pero ya es momento de otras ideas, uno cuando está ahí no se da cuenta lo metido que está y se pasa la vida en el club”, dijo quien hace varios años atrás inició los papeles para obtener la Personería Jurídica “pero todo se complicó y ojalá podamos retomarlos”.

“Es una lástima que se pierdan las costumbres del campo, es lindo un ambiente familiar”

El club ubicado a 20 kilómetros de Olavarría “es imposible de mantenerlo sin ayuda, son costos muy grandes” recalcó Juan Fernández y sentenció: “Uno tiene interés de mantenerlo y avanzar, pero no se puede estando solo”.