Fanesi: “El suicidio es una parte importante de muertes”

Por Antonella Musarra

En diálogo con Infoeme, el Médico Clínico, Psiquiátrico y Sexólogo Daniel José Fanesi, mencionó que la problemática del suicidio “es una situación que merece consideración, merece respeto y es una de las dificultades humanas muy generalizadas en el mundo entero y en particular en nuestro país y en nuestra Olavarría” e indicó además que “el suicidio es una parte importante de muertes”.

Fanesi señaló que, desde temprana edad se encuentra presente la pulsión suicida relacionada con lo que se conoce como “Tanatos” y mencionó que “todo ser humano a veces, tiene en algún momento de la vida, en la fantasía o en la realidad, como un rumear, como que en algún momento todos hemos tenido un: uy si yo me muero cuanto me evitaría de la presión, de los problemas". "Eso por un lado, es Tanatos que a su vez, juega, hay una interrelación con el sentido de la vida, con el erotismo. El erotismo es la parte de vida, la parte de luchar, de encontrarle sentido. En este juego de estas dos cosas oscilamos desde que somos conscientes hasta los 99”, desarrolló.

En ese contexto, el especialista mencionó que aquellos que pueden suicidarse son “aquellos que dicen o mencionan me voy a matar y a veces, no se le da trascendencia, no se le da importancia. Lamentablemente, lo llegan a hacer y nos sorprendemos”. Este tipo de situaciones, según el especialista se generan cuando hay una sensación de vacío interior profundo o de opresión como así también de soledad que genera angustia.

En consonancia con ello, el Observatorio de Psicología Social Aplicada realizó un estudio de Salud Mental en el contexto de la cuarenta y determinó con respecto al suicidio que “La media de puntaje de la Escala de Evaluación de Riesgo Suicida (RASS) asciende de 7,09 durante julio (16 semanas) a 9,5 en octubre (32 semanas). Este crecimiento es similar al porcentaje de personas en riesgos de sufrir un trastorno mental.”

Tales datos se pueden observar en el siguiente gráfico presentado por el Observatorio, el cual se refirió al Riesgo Suicida (RASS) medido en el lapso de 16 a 32 semanas en el contexto del ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio)

Por su parte, Fanesi también mencionó que son proclives al suicidio aquellas personas que “tienen presión, incomprensión y falta de reconocimiento desde el primer momento, rechazo de la madre". "Fundamentalmente las mamás a veces que, o desvaloriza a los chicos canaliza sus problemas en uno de los hijos y los va desvalorizando, esto en cuanto a la madre. Y a veces, también el papá hace lo suyo para desvalorizar a los hijos. Esta desvalorización el niño la va adquiriendo”, agregó.

Sobre eso, el especialista le suma la problemática del Bullyng “que hace que ese chico que ya viene desvalorizado básicamente en el hogar y también es tomado y lamentablemente es retraído, es tomado como chivo expiatorio y el hazme reír del grupito". "Entonces, ese nene o esa nena, va acumulando ese resentimiento, ese dolor y que se va sumando. Pasa el secundario y ese chico puede presentar. Síntomas de situaciones psicosomáticas engordar o enflaquecer, tener diarrea, constipación, sensación de cansancio, falta de concentración. Ahí es una situación para tener en cuenta”, explicó.

Además, estableció que los jóvenes pueden llegar a tener ideas y comportamientos suicidas ya que “puede haber suicidios en los niños y en los jóvenes, esos chicos que están tímidos, que se retraen empieza la exigencia de la convivencia” y recalcó que “el suicidio es uno de los peores desencadenamientos médicos y sociales”.

Fanesi también estableció que “en el suicidio hay que estar atento, hay que saberlo diagnosticar a tiempo". "Tenemos que tenerlo presente los psiquiatras y tenemos que, por lo menos la primera semana o, pueden ser las primeras 24 o 48 horas pueden ser cruciales y siempre, a las consultas psiquiátricas y psicológicas, no hay que dejar para mañana lo que se puede hacer hoy”, concluyó.