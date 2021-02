Francisco Russo: “Sucedieron cosas raras y de eso depende nuestro trabajo”

Francisco Russo y Hernán Álvarez hablaron con la prensa tras la igualdad de Racing frente a Club Ciudad de Bolívar.

El DT “chaira” se mostró molesto como pocas veces por la actuación del árbitro del partido y sobre ello tuvo que opinar: “Nuestro arquero no insultó, sólo dijo que estaba dirigiendo mal, desdibujó el partido desde ahí porque después nos anula un gol legítimo, una jugada inexplicable y terminamos empatando cuando ganábamos el partido con dos menos”.

“En muchos partidos suceden cosas raras y en este sucedieron. ¿Sabes lo que pasa? depende nuestro trabajo porque se dice ‘Fatiga perdió o empató, no llegó’ y a veces hay que analizar otras cosas” se lamentó “Fatiga”.

En cuanto a la presentación de sus dirigidos, el experimentado DT sostuvo: “Practicamos el partido así, salimos a jugar porque teníamos la obligación de ganar. A veces tuvimos imperfecciones, pero tuvimos actitud”.

"Después de la expulsión tiré a Aguerre más atrás, para que no nos ganen en el medio y pueda arrancar", agregó Russo y también habló de los cambios que derivaron en que el “chaira” genere varias situaciones de gol: “Después hice diversos cambios, que dieron resultado, ya que Mujica termina haciendo un gol (el anulado) y entraron jugadores del club, como Ayesa y Ponce, que son jugadores que no estaban en la cabeza de nadie y entraron bien”.

Para finalizar, el ex futbolista sentenció: “Me voy conforme, ahora hay que salir a ganar, pero por vienen las cosas, va a ser bastante difícil, no imposible, y tampoco por lo futbolístico… Sí por lo otro".

En la misma sintonía y con el mismo enojo habló Hernán Álvarez: "Estoy re caliente porque lo único que le dije para la primera amarilla fue que no le sacó a uno de ellos cuando cortó el juego y sí a nosotros”.

“Nunca lo insulté, pero ya de entrada vino a decirme que no le hable y después al línea le pedí que no empiecen así. No dije nada fuera de lugar y me queda esa impotencia porque me echó por nada”, dijo el arquero.

“Cuando me expulsó me agarré la cabeza porque no le dije nada y que te condicionen así te da bronca”

Una de las figuras del elenco de la “estrellita” durante el Torneo Regional Amateur no reparó en elogios para sus compañeros: “Tuvieron que correr el doble durante todo el partido, hicieron un esfuerzo bárbaro y merecíamos ganar el partido. Estoy orgulloso de este equipo”.

“Sabíamos que era un partido clave que si lo ganábamos estábamos en la pelea, pero mientras haya esperanzas vamos a dar pelea, ya que este grupo sabe sobreponerse a estas cosas" concluyó el guardameta que deberá esperar a saber la sanción.