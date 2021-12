Romina Lescano se despidió de Damas Gratis y luego de 21 años siendo parte de la banda reveló algunas internas que tenía con su hermano, Pablito Lescano, líder y cantante del reconocido grupo de cumbia.

A través de sus redes sociales la cantante comunicó la decisión y agradeció a sus compañeros: “Lastimosamente hoy quedé desvinculada de la banda Damas Gratis. Gracias a todos mis compañeros por el valor y el respeto que me dieron como mujer y compañera en estos 21 años. Me quedo con un buen recuerdo... ¡los voy a extrañar!”, publicó.

La voz femenina del grupo de cumbia, decidió hablar sobre los malos tratos que recibió por parte de su hermano y dijo “basta” a las situaciones que describió en un posteo de Instagram: “Hace 23 años vengo aguantándote porque sos mi hermana”, “No te soporto más”, “No vengas más”. “Sos un dolor de hue... Y encima no sabés cantar, Devolveme los dos millones que perdiste, Ni una humillación más, no me lo merezco. Hasta acá llegó mi amor".