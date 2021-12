Infoeme | deportes | Provincial de Clubes - 6 de Diciembre de 2021 | 00:23

Provincial de Clubes: Racing ganó y clasificó al Final Four, Pueblo Nuevo ganó pero no le alcanzó Este domingo se definió el Torneo Provincial de Clubes y a pesar de que los dos equipos olavarrienses llegaban con chances de clasificar al Final Four, sólo Racing estará en la definición.

Fotos: Andrés Arouxet Racing y Pueblo Nuevo cerraron la Zona Sur del Torneo Provincial de Clubes en condición de local y ambos sumaron victorias, pero sólo Racing estará en el Final Four. En el Juan Manolio, Pueblo Nuevo debía ganar y esperar una caída de Independiente en Tandil, no pudo ser y quedó eliminado a pesar de derrotar a Gimnasia por 75 a 57. Tras un primer cuarto parejo, los dirigidos por Agustín Bianchi pasaron a dominar las acciones y asegurarse la victoria que necesitaba, sin embargo la suerte no estuvo con el "Lobo" ya que Independiente venció en La Plata a Platense y dejó sin chances de estar en búsqueda del ascenso. Por otro lado, en el Parque Olavarría, Racing no tuvo inconvenientes para vencer a Social de Korn y festejar la clasificación. Fue por 93 a 63 y pasaje al Final Four por la Zona Sur. Gianluca Nolasco fue el goleador del partido con 22 puntos. Todo fue del equipo de Matías Orlando que dominó de principio a fin y permitió que todos los jugadores sumen una gran cantidad de minutos. Por la Zona Sur serán, entonces, el "Chaira" e Independiente que se sumaron a Los Indios y Náutico por la Zona Norte. Síntesis Racing – Social: Estadio: Parque Olavarría Árbitros: Bianco, L. y García, R. Racing (93): Yaben (12), Lorenzo (12), Nolasco (22), Weisbeck (11), Alonso (3) -FI- Fernández (6), Delgado (15), D´Alessio (5), Fornes (3), Leal (0), Dupin (4), Ruiz (0). DT- Matías Orlando Social (63): Valicenti (15), Dambrosio (2), Lemes (5), Soto (13), Guillamondegui (12) -FI- Guzzo (2), Rioyo (7), Telechea (0), Descalzo (), Pupilli (5), Lede (4). DT- Marcelo Petre Parciales: 29 – 11; 50 – 23; 70 – 46 y 93 – 63.