La Zona Sur está que arde: victoria clave de Racing y traspié de Pueblo Nuevo

Racing en Tandil logró una victoria clave en sus aspiraciones de ser finalista y Pueblo Nuevo se complicó cayendo en Korn, en una nueva fecha del Provincial de Clubes.

En el Duggan Martignoni, el "Chaira" venció a Independiente por 71 a 70 y se ubica en el primer puesto de la Zona con un partido por jugar. Alejandro Arca con 28 puntos fue el goleador del partido.

Como era de presagiar, el choque en el estadio de Avellaneda al 700 se jugó a puro nervio, con dos equipos que entregaron una altísima intensidad desde el minuto 1, defendieron en gran forma y repartieron errores en partes similares, algunos propiciados por el adversario y otros, fruto de todo lo que había en juego.

Y en un final vibrante, con la paridad a lo largo del todo el partido, los dirigidos por Matías Orlando encontraron en Weisbeck, Lorenzo y Yaben las conversiones necesarias para asegurarse la victoria.

Por otro lado, Pueblo Nuevo no pudo en Korn y cayó ante Social por 90 a 81 en tiempo suplementario tras igualar en 76 y ya no depende de sí mismo para llegar al Final Four.

Pensando en la definición, ambos equipos locales deberán ganar en la fecha del próximo domingo, Racing venciendo a Social será finalista y el "Lobo" deberá derrotar a Gimnasia y esperar una victoria de Platense -ante Independiente- para también representar a la Ciudad en el cuadrangular final.

Síntesis Independiente – Racing:

Estadio: Duggan Martignoni

Árbitros: Rusconi, F. y Pietromonaco, M.

Independiente (70): Tantos (7), Hartstock (15), Lanusse (6), Gutkin (4), Arca (28) -FI- San Martín (2), Andrizzi (6), Argüeso (2). DT- Nicolás Rusconi

Racing (71): Lorenzo (10), Nolasco (10), Weisbeck (15), Yaben (10), Alonso (4) -FI- Delgado (16), Dupin (3), D´Alessio (3), Ruiz (0). DT- Matías Orlando

Parciales: 13 – 14, 29 – 28 y 44 – 50.