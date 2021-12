Espectacular vuelco en Ruta 226 y Urquiza

Un impactante accidente vial tuvo lugar en la noche de este martes, cuando el conductor de un automóvil perdió el control del mismo, volcó y cayó con su auto desde varios metros en un puente ubicado en Ruta 226 y Urquiza, más precisamente, en el acceso al área de Bromatología.

El siniestro se dio cuando el conductor del Honda Civic, que circulaba por la ruta 226 en dirección al puente Emiliozi, dobló por Urquiza, momento en el que, a partir de una desafortunada maniobra, terminó volcando y cayendo por el puente de dicha intersección.

El Honda quedó “ruedas arriba” en la cuneta lateral a dicho pasaje.

Infoeme fue hasta el lugar y el conductor, quien afortunadamente resultó ileso, le confirmó que el hecho ocurrió alrededor de las 22.

Al lugar acudió personal de la Unidad N° 7 del Cuartel Central de Bomberos y del Comando de Patrullas de Olavarría.

“Esto es terrible, porque al auto lo estaba armando, me mata esta pérdida. Cuando volví a la escena, me di cuenta que me habían robado hasta el estéreo”, contó el conductor del vehículo, que en la mañana de este martes volvió a acercarse al lugar para ver de qué forma recuperaba los restos del vehículo.