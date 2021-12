La noticia que confirmó Jorge Rial sobre su salud

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el periodista Jorge Rial confirmó en las últimas horas que tiene coronavirus y deberá permanecer aislado en su casa durante 10 días.

"Como muchos, pensé que el virus ya no me iba a alcanzar. Pero el COVID no hace excepciones", escribió el conductor para sus más de 3,4 millones de seguidores.

Y agregó: "Gracias a que estoy con vacunación completa transito con síntomas leves la enfermedad. La falta de olfato fue el alerta. Por eso, ¡sigan cuidándose y vacúnense! Por ustedes y los demás".

El actual conductor de Intrusos Rodrigo Lussich se comunicó con Rial este miércoles y él le precisó que le "detectaron hoy a la mañana" la enfermedad. "Tuve falta de olfato. Romi (Pereiro, su mujer) es negativa", contó

En febrero de este año, Romina Pereiro, mujer de Rial, había dado positivo de coronavirus y la nutricionista se había aislado de sus hijos y su pareja, aunque transitó la enfermedad sin ninguna dificultad.

"Lo paso tranquila en líneas generales, sólo cansancio y dolor muscular. Es como una gripe bien fuerte, sin fiebre. Pero es un día a día”, contaba Pereiro en una entrevista cuando le preguntaron por sus síntomas.