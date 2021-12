La Copa de Verano de Estudiantes ya se juega en diferentes escenarios

La tradicional competencia estival organizada por la Subcomisión de Fútbol Menor del Club Estudiantes inició el pasado domingo con varios partidos en el Parque Guerrero.

Alrededor de 1000 jugadores de las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17 iniciaron la competencia el pasado domingo y buscarán los títulos hasta el próximo jueves.

La Copa de Verano del CAE tiene como escenario el Parque Guerrero y son subsedes El Fortín y Loma Negra y dio comienzo el pasado domingo con los 28 clubes participantes de 7 ciudades y 52 equipos en las tres categorías y con el enfrentamiento entre el “bataraz” y Sierra Chica en la categoría Sub17.

“Estamos en la octava edición de esta copa, y luego de dos años tan complejos y traumáticos para todos, poder realizarla y completarla con éxito, sin duda para todos nosotros que estamos en la organización va a ser muy gratificante”, concluyeron los dirigentes que habían encabezado el lanzamiento de la competencia.