Ale Diez y el momento de Comunicaciones: "De esto salimos juntos"

El olavarriense habló sobre el mal arranque de Comunicaciones en La Liga Nacional en la previa de regresar a las competencias este jueves en horario nocturno.

El ala pivote, referente de los mercedinos, ejerce el rol de líder y habla sobre el duro presente (récord de 1-5). "Debemos admitir errores, contra Argentino llegamos al límite", admitió.

Alejandro Diez llegó a Comunicaciones con la expectativa de poner al equipo de Mercedes en los primeros lugares de la Liga. Viene de ser subcampeón con Quimsa y no pueden ser menos las aspiraciones que tiene para esta temporada, pero las cosas no están saliendo como todos querían y, hasta ahora, Comu cosechó un triunfo y cinco caídas de las cuales tres fueron en condición de local. Esto motivó a que tanto jugadores como el cuerpo técnico trabajen pensando en revertir el momento negativo del auriegro en lo que queda de acá al receso de las Fiestas.

El ala pivote nacido en Olavarría hizo su autocrítica. “De esto se sale reconociendo los errores y entrenando. La verdad es que tuvimos una semana larga de prácticas por el parate de los juegos de la Selección y entrenamos bien. Tenemos que reconocer que dimos un salto de calidad, algo que ahora tendremos que plasmar en la cancha. Tenemos una gira difícil por Santiago del Estero, los resultados no se están dando y eso es una realidad que vemos todos. Tanto el cuerpo técnico como nosotros nos estamos ocupando, miramos muchos videos tratando de corregir las cosas que estamos haciendo mal. Sabemos que se armó un equipo nuevo, pero en el último partido con Argentino de Junín llegamos a un momento límite, algo que no nos puede volver a pasar. Tenemos que hacernos fuertes de local en la Liga porque al tener tantos partidos nos va a posicionar más arriba en la tabla”. Y volvió a remarcar como para no dejar dudas: “De esto se sale estando juntos, corrigiendo y tirando todos para adelante”.

Pero cada Liga es diferente y Diez lo tiene bien claro. “Hay temporadas que hay equipos que les pasa esto, otros que no. El año pasado me tocó estar en Quimsa, donde era todo lo contrario, pero bueno hay que adaptarse a lo que a uno le toca. A nadie le gusta perder, somos los primeros responsables y nos hacemos cargo los jugadores que estamos adentro de la cancha así que lo charlamos entre nosotros, con los americanos, que necesitamos un poco más de ellos, un poco más de cada uno de nosotros levantando individualmente. Creo que lo vamos a destrabar ganando un partido porque estamos haciendo las cosas bien en los entrenamientos”, explicó.

Al equipo le falta dar el salto de calidad y no tener esas caídas que fueron fundamentales en las derrotas. “Nos falta ser más regulares, tenemos momentos buenos pero tenemos momentos malos de los que no podemos salir. Queremos focalizarnos en el tema defensivo, nos están convirtiendo más de 80 puntos, un dato que está en la pizarra del vestuario y del que hablamos bastante. Eso no nos puede volver a pasar y si queremos ganar, tenemos que defender para que nos hagan menos puntos, para de esta manera salir más rápido de esas malas rachas en los partidos. Se nos está haciendo muy prologado el juego malo tanto adelante como atrás y los equipos tops de la Liga a los que nos enfrentamos son los que te marcan las cosas”, detalló.

Seis partidos asoman en el horizonte, previo las Fiestas y Alejandro sostiene que ellos los primeros que quieren cambiar la situación. “Ahora vamos a la casa de Quimsa que no perdió en la Liga. Acá le hicimos un buen partido pero no se nos dio. A la vuelta viene Instituto, que es el campeón del Súper 20, y para eso tenemos que estar preparados sabiendo que tenemos que dar ese salto en nuestro juego para poder ganar. Uno cuando lo hace agarra confianza individual y grupal, y a partir de allí se van a dar los resultados”, añadió.

Por último, señaló: “Nosotros nos hacemos responsables de la situación, reconocemos los errores y bueno estamos trabajando y charlando entre nosotros que al fin y al cabo estamos dentro de la cancha para tratar de mejorar y cambiar este rumbo porque sentimos que podemos estar un poco más arriba en la tabla”. Ale, en su rol de líder, cerró con el mensaje claro para todo. “Acá necesitamos de todos, tirar todos para el mismo lado. Creo que una victoria nos va a potenciar y agarrar confianza para dar un paso adelante para levantar a Comunicaciones de la tabla porque estamos muy abajo”.

Fuente: Prensa Comunicaciones