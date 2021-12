Les robaron mientras dormían en una reconocida clínica local

Una mujer olavarriense que se encontraba cuidando a su marido en una reconocida cínica privada de la ciudad fue denunció haber sido robada durante la noche de este miércoles.

El hecho ocurrió en el momento en que Alicia, que permanecía en la clínica asistiendo a su marido en su postoperatorio después de una intervención en la vesícula, se encontraba durmiendo en la habitación que les había sido asignada. Fue en ese momento que un joven “de unos veintitantos” entró a la habitación y robó las billeteras de la pareja, sus teléfonos celulares y algo el dinero que tenían en el cuarto.

Según lo que pudo averiguar después la víctima, momentos antes del hurto, el joven entró en la clínica y pidió permiso en la recepción para ir al baño, después subió las escaleras y, tras probar varias puertas, entro a la habitación en la que se encontraba la pareja.

Según relató Alicia, quien en la mañana de este viernes se encargó de realizar la denuncia sobre el hecho, la secuencia se dio entre las 12.20 y la una de la madrugada.

“Ya hice la denuncia, pero quién me devuelve las cosas, desde la clínica no me dieron ninguna respuesta. Dejar entrar a alguien a las 12 y pico de la noche fue una irresponsabilidad, queremos que la institución se haga cargo”, manifestó la víctima.

Aparte de los teléfonos celulares, el delincuente se llevó consigo 1.500 pesos que la mujer tenía en la habitación y, en algún momento de la mañana de este jueves, realizó una compra con una de las tarjetas que la víctima tenía en su billetera.

“Cuando llemé a la tarjeta para denunciar el robo nos enteramos que este hombre usó la tarjeta y ahora estoy endeudada con cosas que ni siquiera compré”, se lamentó la mujer.