Por problemas personales Daniel Borra no continuará en la Subsecretaría de Seguridad

Durante este domingo se trascendió que Daniel Borra dejará la Subsecretaría de Seguridad del Municipio desde el 1 de enero del 2022, espacio que ocupó en el 2018.

Borra se sumó al Municipio en el 2015 como asesor en el área de seguridad, y tras seis años en la subsecretaria expresó que fue "una eternidad junto al estrés y desgaste es mucho acá no hay vacaciones se trabaja las 24 horas y todo el año, el municipio y el trabajo todo bien, pero necesito descansar si no me voy a enfermar", expresó.

En este marco, Borra que estuvo a cargo de la Jefatura Distrital de Olavarría explicó que: "Por estos años de trabajo tengo que agradecer al Municipio, al intendentes, a los periodistas, al Consejo de seguridad al equipo de trabajo, a monitoreo, Control Urbano y toda la Sociedad Rural, productores, sociedades de fomentos y juntas vecinales que me acompañaron durante este trayecto".

Finalmente expresó que se trató una decisión que ya estaba "hablada y consensuado con la gestión municipal", y que dejará su cargo a comienzo del año entrante.