Video: emotivo mensaje de la Sociedad de Fomento Mariano Moreno

Desde la Sociedad de Fomento Mariano Moreno compartieron un emotivo video para saludar a los olavarrienses en este fin de año y dejar su deseo de “Felices fiestas”. Con imágenes de las diferentes actividades que se realizaron en el club a lo largo de este 2021 y un conmovedor relato extendieron su mensaje a toda la comunidad.

El mensaje del video:

En el año 2020 la humanidad hizo una pausa y la naturaleza dio un respiro, solo nos quedaron los aplausos en nuestros médicos y el grito de esperanza de que todo mejoraría pronto, nos dimos cuenta de que no somos tan importantes como creíamos, no somos invencibles, que somos tan vulnerables como nuestro entorno, que el futuro es incierto y los planes son frágiles.

El 2021 ha sido un año más, que pasará a la historia por lo que hicimos y por lo que no hicimos, un año más donde esperamos que el aprendizaje perdure y que la unión, la solidaridad y la palabra de aliento no se conviertan en tendencia pasajera, que no olvidemos que las crisis son para evolucionar, los errores son para aprender y que las caídas son para levantarse, un año más para reconstruir nuestros proyectos, nuestro entorno, nuestro futuro y que por sobre todas las cosas, que todo este aprendizaje nos convierta en mejores personas, en mejores dirigentes, y tengamos mejores instituciones.

Porque más allá de nuestras individualidades, sabemos que juntos podemos dejar una eterna, marquemos esa huella con fuerzas, contagiando sonrisas y generando empatía, un año más para evitar que lo que pasa hoy no queda en el olvido, definamos nuestros objetivos, actuemos con conciencia y seamos constantes en nuestras acciones, demostremos que hemos aprendido transformemos juntos nuestro mundo, porque todo parece imposible hasta que se hace, felices fiestas les dese la Sociedad de Fomento Mariano Moreno.