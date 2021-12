La odisea de un remisero: lo maniataron con alambre, le robaron y huyeron

Un remisero olavarriense se contacto con Infoeme para relatar el mal momento que le toco vivir con dos pasajeros, que lo maniataron con alambre y que además le robaron la llave del vehículo, su documentación y dinero, en el barrio de la Escuela Nº 6 durante este domingo por la noche.

"Pase a buscar a dos tipos en Fassina al 1200, e hicimos recorrido, pasamos por el Barrio Trabajadores y terminamos en la Escuela Nº 6, me agarraron con una alambre y me ataron las manos en la espalda, me sacaron la billetera con toda la plata y la documentación", así lo expresó Tomás Berasategui quién agregó que busca recuperar lo robado ya que es "muy importante" para que pueda trabajar.

Según el relato del damnificado, los ladrones le robaron la llave del auto para que no pueda perseguirlos, y dijo que "son los mismos que le están robando a todos los remiseros, no es la primera vez que atan a un colega para robarle".

Cualquier información útil que se pueda brindar para que el remisero pueda recuperar sus pertenencias, comunicarse al 2284611882.