Iván Las Heras: “No tuvimos suerte, ahora nos queda ganar el próximo partido de local”

Iván Las Heras habló con la prensa una vez finalizado el encuentro que terminó igualado entre Embajadores y Ferro en el Tete Di Carlo.

“No tuvimos suerte, más allá de que ellos fueron con pelotazos, nosotros lo supimos aguantar y se llevaron un punto”, contó Las Heras sobre la igualdad en la 5° fecha y agregó: “Ahora nos queda ganar de nuevo de local el próximo fin de semana”.

Sobre lo que va del certamen organizado por el Consejo Federal, el olavarriense que inició como titular y se fue expulsado, volvió este domingo y aseguró: “Fue muy difícil desde la expulsión del primer partido en la última jugada donde pequé de boludo, después me costó porque no sabía cuánto me iban a dar y corrí de atrás; ahora me volvió a tocar porque Fran -Carlucci- arrastra una molestia y trato de hacer lo mejor posible cuando me toque”.

“Todos nos sentimos parte de este plantel, sea el 20 o el titular y vamos a tratar de dar lo mejor e ir para adelante”

Por último, el defensor goleador de la tarde-noche del domingo habló sobre las críticas que recibe Embajadores por su estilo de juego y fue lapidario: “No no soy partidario del fútbol lindo, esto es fútbol y cada equipo tiene su planteo, ellos jugaron a pegarle para arriba y nos hicieron dos goles, y nosotros hicimos los dos goles rápidos y no lo pudimos aguantar”.