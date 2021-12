Mundial 2022: Qatar puso “condiciones” para el colectivo LGTTBIQ+

En un contexto en donde cada área de la sociedad -desde las series y películas de consumo masivo hasta las diferentes instituciones sociales y gubernamentales- parecen esforzarse por lograr implementar políticas cada vez más inclusivas, parece que la celebración de la Copa del Mundo que se llevará a cabo en Qatar en el año 2022 no tendrá un carácter muy inclusivo o abierto con el colectivo LGTTBIQ+, a la que ya les pusieron “condiciones” para vivir el evento.

El desafío de celebrar el torneo más importante del mundo en dicho estado árabe presenta una serie de particularidades de diversa índole, y uno que genera preocupación es la mirada que existe en ese país sobre la diversidad sexual. Al mismo tiempo que la nación asiática abre sus puertas para promocionar el certamen, los interrogantes sobre el trato que reciben los miembros del colectivo abrió el debate.

Con respecto a eso, el director ejecutivo del comité organizador del torneo, Nasser Al Khater, aseguró que no había razón para que nadie se sintiera “amenazado” y revindico que el país estaba dispuesto a recibir a las diversidades sexuales siempre y cuando no se realicen “muestras de afecto” en público.

“Le damos la bienvenida aquí en el estado de Qatar, le damos la bienvenida para que venga a ver incluso antes del Mundial. Nadie se siente amenazado aquí, nadie se siente inseguro. Qatar es un país tolerante”, aseguró Al Khater.

De todas maneras, los dichos del comité organizador parecen contradecirse con lo planteado por las autoridades del país, que plantearon esa “condición” para aceptar las diversidades sexuales que pretendan viajar al mega evento deportivo.

La noticia trascendió menos de dos meses después de que Joshua Cavallo, el jugador australiano que hizo pública su homosexualidad a partir de un video en sus redes sociales, afirmara sentir “miedo” ante la idea de ir al mundial cuya sede es un país abiertamente homofóbico.

“Tengo miedo, he leído que ser gay allí tiene pena de muerte. Es algo de lo que tengo mucho miedo y me hace no querer ir allí”, expresó Cavallo en una entrevista en la que hicieron referencia a la competencia.