Un auto terminó en la vereda después de chocar cerca del puente de la Avenida Colón

Un accidente de tránsito tuvo lugar sobre la Avenida Colón, alrededor de las 8.30 de este domingo en el que dos vehículos chocaron y uno terminó en la vereda de la casa de un vecino del Barrio Luján.

El siniestro se produjo entre un Volkswagen Gol y un Citroën C4 que circulaban por la Avenida Colón y en la intersección con calle Laprida chocaron violentamente.

Al lugar se acercaron dos patrulleros de la policía para organizar el tránsito, que fue suspendido parcialmente en Colón y Laprida.

Se acercó al lugar del hecho una ambulancia del SAME aunque no fue necesario que atienda a ninguna de las personas involucradas, ya que no hubo que lamentar heridos.