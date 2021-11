Púan: más de 150 vacas murieron de sed y las pérdidas son de 10 millones

Una impactante escena quedó fijada en una estancia ubicada en el Partido bonaerense de Puán después de que 155 vacas murieron por falta de agua.

Irónicamente, el hecho ocurrió en la intancia “El Aguacero”, de la localidad de 17 de Agosto, en el partido bonaerense de Puán.

Tal como trascendió, las pérdidas a causa de la catástrofe se calculan en unos 10 millones de pesos y, todo indica, que se trató de una falla humana al no advertir un desperfecto en el molino, lo que dejó sin provisión a agua a los animales.

En efecto, el encargado de la explotación agropecuaria se había tomado algunos días de franco -acordado con los dueños del lugar- y marchó “dejando una cantidad de agua en el molino que alcanzaba hasta su regreso”.

Sin embargo, durante su ausencia, una rotura no advertida provocó que al vaciarse el tanque el molino no lo recargara y así, los vacunos no tuvieron donde tomar agua y murieran de sed.

Las altas temperaturas también habrían colaborado al desenlace fatal.

El encargado quedó perplejo cuando, a su vuelta, se encontró con 155 de 169 vacas muertas tendidas sobre el suelo. Es decir, sólo 14 lograron sobrevivir.

Si bien se trata de un empleado de confianza, con muchos años de trabajo en la explotación, aseguran que ya no seguirá vinculado a la empresa.

(Fuente: “La Mañana”)