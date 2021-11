La Etapa Regular cerró con triunfos de Municipales, El Fortín y Estudiantes

Para despedir la Etapa Regular del “Norberto Desanzo” hubo goleadas de Municipales, El Fortín y Estudiantes.

Se completó la 11° fecha y en el estadio de Villa Alfredo Fortabat, Estudiantes venció 3 a 0 a Loma Negra con goles de Emilio Seibel en dos oportunidades y el restante de Yael Román.

En el Ricardo Sánchez, El Fortín fue visitante y derrotó por 3 a 0 a Luján. Emiliano Piecenti en dos oportunidades y Gervasio Pelaytay marcaron para el “Fortinero”.

Por último, en el partido que definió el octavo clasificado a los Play-Off, Municipales venció 4 a 0 a Hinojo y sigue en competencia. Leonardo Sampaoli -2-, Emilio Peralta y Agustín Sosa fueron los goleadores del elenco municipal en el estadio central del Parque Guerrero.

Los Cuartos de Final del segundo certamen del fútbol local enfrentará a Ferro vs Municipales, El Fortín vs Sierra Chica, Racing vs Loma Negra y Embajadores vs Estudiantes.

Síntesis Municipales – Hinojo:

Estadio: Parque Guerrero

Árbitro: Nicolás Rodríguez

Municipales (4): Gonzalo Bahl; Joaquín Rojas, Agustín Sosa, Ricardo Ferreyra, Emiliano Vistalli; Tomás Quiroga (E. Vega), Agustín Bianchi (S. Tropea), Emmanuel Appelhans, Paolo Rossi (N. Bianchi); Emilio Peralta (I. Baumgetmer) y Leonardo Sampaoli (D. Nahuelan). DT- Emilio Costanzo.

Hinojo (0): Emanuel Pirola; Esteban Larraz, Gerónimo García, Mateo Olivera (A. Taborda), M. Tucker (V. Saloiña); Julián Galbarino (R. Pessardi), Gastón Páez, Facundo Chersich (N. Arce), Lucas Montoya; Ricardo Merola (A. Safenreiter) y Braian Alveira. DT- Ignacio Zalazar.

Amonestados: Tropea (M); Pirola, Larraz y Montoya (H).

Expulsados: No hubo

GOLES: 6m. PT y 28m. PT Leonardo Sampaoli (M), 14m. PT Emilio Peralta (M) y 12m. ST Agustín Sosa (M).