Festejaron Embajadores y Sierra Chica que clasificó

La última fecha de la Etapa Regular del “Norberto Desanzo” prosiguió este miércoles con las victorias de Embajadores y Sierra Chica.

En el Pedro Iriart Legorburu, Sierra Chica venció 3 a 1 a San Martín y se aseguró un lugar entre los 8 mejores del ámbito local. Gerónimo Belinchón, Elías Rodríguez y Ezequiel Motta marcaron en el equipo de Juan Domingo Marinangeli.

Por otro lado, en el Tete Di Carlo, Embajadores fue visitante y derrotó a El Provincial por 2 a 0. Bernardo Bevilacqua y Federico Di Lorenzo marcaron en el vencedor.

Le costó y mucho a los guiados por Miguel Diorio asegurarse los tres puntos, en reiteradas oportunidades no pudo derrotar al arquero del “aurinegro” que tuvo una gran tarde.

Alejo Di Carlo no pudo en dos mano a mano, Manuel Pérez no pudo con dos violentísimos remates y Lautaro Sasali no logró convertir tampoco de cabeza, pero cuando iban 73´, llegó el primer gol de la tarde a través de Bernardo Bevilacqua que casi sin ángulo y cerca del banderín del córner envió el centro que “se metió” al segundo palo Claudio Vivas.

Ya sobre el final, Federico Di Lorenzo marcó el resultado final apareciendo sólo en el área chica y aprovechando el centro atrás de Alejo Di Carlo.

Síntesis El Provincial – Embajadores:

Estadio: Tete Di Carlo

Árbitro: Valentín Pompei

El Provincial (0): Vivas (Burguez), Las Heras, D., Las Heras, M., Amarilla, Niz, Croter, Albin (Beltrán), Laffitte, Mosca (Henderson), San Julián, Laborde (Monjes). DT- Pedro Orellana

Embajadores (2): Rizzi, Cuatrochio (Di Lorenzo), Sáenz Valiente (Lamas), Sasali, Barzola (Gelmi), Janson (Vardas), Wiechniak, Pérez, Scipioni (Masson), Di Carlo, Bevilacqua. DT- Miguel Diorio

Amonestados: Las Heras, M., Amarilla, Niz, Mosca en El Provincial

Expulsados: San Julián en El Provincial; Bevilacqua en Embajadores

Goles: Bevilacqua y Di Lorenzo en Embajadores